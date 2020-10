Cose da fare a Napoli per il Weekend dal 16 al 18 ottobre 2020

Tanti e interessanti appuntamenti a Napoli e in Campania nel prossimo fine settimana, con un weekend ricco eventi tra visite guidate, concerti, serate musicali, bar, ristoranti ma anche musei, parchi e tutti indicati in sicurezza dagli organizzatori.

Eventi nel fine settimana a Napoli e in provincia, tutti indicati in sicurezza dagli organizzatori, anche in questo momento particolare tra visite guidate, concerti, serate musicali, bar, ristoranti ma anche musei, parchi e spiagge e tanto altro. Di seguito la nostra guida per il prossimo weekend da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2020.

Nella prima parte troverete gli eventi a Napoli e nelle vicinanze e poi nella seconda le mostre e i musei da visitare a Napoli e poi nella terza gli eventi da non perdere anche nei luoghi più belli della Campania. Non mancherà anche una sezione dedicata ai posti più belli da scoprire a Napoli. Chiedete sempre se l’evento è confermato e le misure di sicurezza applicate.

Chiedere sempre conferma agli organizzatori perchè alcuni eventi potrebbero essere rimodulati per le nuove disposizioni regionali e nazionali.

TANTI EVENTI IN SICUREZZA A NAPOLI E NELLE VICINANZE

Giornate FAI d’Autunno: aperture e visite guidate nei luoghi più belli della Campania

Si terranno per due weekend, il 17 e 18 e poi il 24 e 25 ottobre 2020, Le Giornate FAI d’Autunno e sarà come sempre un’occasione da non perdere per scoprire straordinari luoghi ancora poco conosciuti a Napoli e in Campania. Le visite sono gratuite con prenotazione di 3 euro. Giornate FAI d’Autunno

Weekend di ottobre sotto le stelle con passeggiate notturne nel Parco Archeologico di Pompei

Dal 2 ottobre al 24 ottobre 2020 e poi e il 14 novembre per la Notte dei Musei tutti i venerdì e sabato sarà possibile effettuare delle straordinarie passeggiate notturne nel grande Parco archeologico di Pompei. Per questo evento il sito riaprirà le porte dalle ore 20,00 alle 23,00, con ultimo ingresso alle ore 22,00. Ingresso 6 euro. Prossime aperture 16 e 17 ottobre Sotto le stelle a Pompei

Aperture serali a 2 € del Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Da giovedì 1° ottobre e fino a giovedì 3 dicembre 2020, dalle ore 20, il MANN di Napoli effettuerà delle speciali aperture serali al prezzo super speciale di 2 euro. Per tutto il mese di ottobre ci saranno anche quattro concerti del Festival Barocco Napoletano che si potranno ascoltare gratuitamente Aperture serali al MANN

Apertura serale straordinaria il venerdì a 2 euro del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Anche lo straordinario Museo Nazionale di Capodimonte effettuerà delle aperture speciali serali con ingressi a soli 2 euro il venerdi sera con visita alle collezioni permanenti e alle grandi mostre. E’ richiesta la prenotazione obbligatoria Apertura serale straordinaria a Capodimonte

La Rondine di Giacomo Puccini al San Carlo

Dopo i lunghi mesi di chiusura forzata il Teatro di San Carlo riapre le porte al pubblico con alcuni grandi spettacoli da non perdere. venerdì 16 ottobre 2020 e domenica 18 ottobre 2020 – opera – Giacomo Puccini La Rondine). La Rondine di Puccini al San Carlo

Al Museo Nazionale di Capodimonte una grande mostra su Luca Giordano

Dal giorno 8 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli si terrà la mostra dal titolo “Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura”. In esposizione 90 straordinarie opere che arrivano dai musei e istituzioni napoletane, italiane e estere. Luca Giordano a Capodimonte

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Anche quest’anno, con l’autunno, riparte la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” al MANN” il Museo Archeologico Nazionale di Napoli fino a giovedì 13 maggio 2021. incontri, programmati sempre di giovedì nel pieno rispetto della normativa di sicurezza vigente. Prossimo 15 ottobre Incontri di Archeologia

Corsi di Yoga e Pilates nella splendida Reggia di Portici

Da sabato 10 ottobre 2020 nella splendida Reggia borbonica di Portici si terranno lezioni di pilates e yoga di mattina (pilates alle ore 11.00) e di pomeriggio (yoga alle ore 17.00). I corsi continueranno in tutte le giornate di sabato fino a novembre 2020. Yoga e Pilates nella Reggia di Portici

L’Altro Giappone: rassegna di film gratis nel nuovo auditorium del MANN

Tra il 17 e il 23 ottobre 2020 si terrà la rassegna cinematografica gratuita “L’Altro Giappone – Il privato e la Storia” al MANN di Napoli. Con la manifestazione si inaugurerà il nuovo Auditorium del Mann tra film, dibattiti ed incontri con gli esperti. L’Altro Giappone

Artecinema: Festival film sull’Arte Contemporanea al San Carlo e in Streamig

Ritorna a Napoli dal 15 al 22 ottobre 2020 Artecinema, il Festival internazionale di Film sull’Arte Contemporanea. Serata inaugurale il 15 ottobre al Teatro San Carlo di Napoli e poi film in streaming e on demand dal 16 al 22 ottobre 2020. Artecinema a Napoli

Fatti mandare al MANN: laboratori ed eventi gratuiti per bambini al MANN

Ripartono a Napoli al MANN, il Museo Archeologico Nazionale, le attività di “MANN for kids” un evento che prevede laboratori e incontri gratuiti per bambini che si terranno ogni terza domenica del mese fino a maggio 2021. Prossimo: domenica 18 maggio. Fatti mandare al MANN

Notte nei Musei: Aperture notturne alla Villa di Poppea a Oplontis, alla Reggia di Quisisana e a Villa Regina a 3 euro

Dal 2 ottobre al 24 ottobre 2020 e poi e il 14 novembre per la Notte dei Musei sarà possibile effettuare delle straordinarie passeggiate notturne in tre straordinari siti archeologici vesuviani tutti i venerdì e sabato sera a soli 3 euro, Prossime aperture 16 e 17 ottobre Siti vesuviani aperti di sera

Aperture notturne ad 1 € dei siti archeologici di Paestum e Velia con spettacoli e altro

Anche i due straordinari siti dal Parco Archeologico di Paestum e Velia saranno aperti di notte per 20 sere da ottobre a dicembre, a partire da venerdì 2 ottobre 2020, con tanti eventi, percorsi tematici e tanti altro con biglietto a € 1,00 dai 18 anni in su. Prossime aperture 10 Ottobre Aperture notturne ad 1 € a Paestum e Velia

Aperture serali il venerdi al MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano

Anche il MAV. Il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, a partire da Venerdì 2 ottobre 2020, effettuerà delle speciali aperture serali il venerdì che, di volta in volta saranno arricchite da eventi speciali, dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Aperture serali al MAV

Visite guidate gratuite al Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli

Ritornano le visite guidate gratuite, pagando solo il costo del biglietto d’ingresso, per conoscere con un esperto le meraviglie del Complesso Monumentale Donnaregina – Museo Diocesano di Napoli. Prossime sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020 con tre visite. Visite a Donnaregina.

Visita guidata straordinaria al Monastero di Clausura delle Trentatré a Napoli

Si ripete Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020, in via del tutto straordinaria, una speciale visita guidata presso il Monastero delle Trentatrè di Napoli, nel centro storico di Napoli Visita guidata al Monastero delle Trentatré

Appia Day: due giorni di eventi e visite gratuite per riscoprire la via Appia Casertana

Anche domenica 18 Ottobre 2020 si terrà Appia Day una giornata nazionale con tanti eventi gratuiti per riscoprire l’antica e importante via Appia Casertana. “Appia Day”

Reggia Express: in treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Si terrà domenica 18 ottobre il nuovo viaggio del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta, la Versailles italiana, facendo vivere un’esperienza straordinaria del viaggio su un treno d’epoca l Reggia Express

Visita guidata alla Casina Vanvitelliana e al Colombario del Fusaro

sabato 17 ottobre ore 16.30 ci sarà una interessante visita guidata alla scoperta delle bellezze del Fusaro ed in particolare della splendida Casina Vanvitelliana e del Colombario, un’antica necropoli romana recentemente restaurata Visita alle bellezze del Fusaro.

Un corso gratuito di lingua Napoletana, all’Istituto Francese Grenoble di Napoli

L’Istituto Francese Grenoble di Napoli ha organizzato un Corso di lingua Napoletana. Il corso è gratuito e si terrà da mercoledì 7 ottobre con ben 15 incontri gratuiti che proseguiranno tutti i mercoledì Corso gratuito di lingua Napoletana

Due giorni di eventi gratuiti a Sant’Eligio e Piazza Mercato

Anche quest’anno, sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020, ritorna “SegninVersi”- “Attacco d’arte poetico, per Piazza Mercato” una manifestazione per valorizzare la zona di Sant’Eligo e della storica Piazza Mercato a Napoli, recentemente risistemata. eventi gratuiti a Sant’Eligio e Piazza Mercato

“I manoscritti del diluvio” al Teatro Mercadante

Dal 14 ottobre al 31 ottobre 2020 con “I manoscritti del diluvio”, per la regia di Carlo Cerciello, inizia al Teatro Mercadante di Napoli la Stagione 2020/2021 del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, diretto da Roberto Andò. “I manoscritti del diluvio”

Convivio Armonico: concerti gratuiti nelle più belle chiese di Napoli

Ben 18 appuntamenti gratuiti per il progetto musicale di Convivio Armonico che ci farà ascoltare la grande musica del 700 napoletano nelle chiese più belle di Napoli: prossimi sabato 17 e domenica 18 ottobre. Convivio Armonico

Pompei tra storia, archeologia e mito: quello che c’è da conoscere prima di visitare Pompei

Gli scavi di Pompei ci hanno restituito la storia di una città fermata all’improvviso nel 79 d. C. dalla lava del Vesuvio, con i suoi monumenti, le sue case, i suoi templi e i suoi abitanti, straordinariamente preservatisi nei millenni. Un sito archeologico straordinario, da visitare assolutamente, conoscendone almeno una piccola parte della sua storia e del contesto in cui si viveva Pompei tra storia, archeologia e mito

La rassegna teatrale Controvento alla Casa della Musica

Il Palapartenope riapre in sicurezza dopo otto mesi con il teatro dei giovani e la rassegna Controvento che si terrà, fino al 6 novembre, alla Casa della Musica Federico I con spettacoli proposti a soli 8 euro. Spettacoli il 15,16 e 17 ottobre. Controvento alla Casa della Musica

CineMagazzini: rassegna di film dedicati ai maestri della fotografia

Dal 15 ottobre al 10 dicembre 2020, sempre con doppia proiezione alle ore 19:00 e alle ore 21:00 presso la sede di Magazzini Fotografici in Via San Giovanni in porta, 32 a Napoli si terrà CineMagazzini. Obbligatoria la prenotazione, Prossimo 15 Ottobre 2020 –JOEL MEYEROWITZ CineMagazzini

Comicon Extra: Mostra antologica su Milo Manara a Benevento

Dal 2 ottobre al 29 novembre 2020 nella Rocca dei Rettori a Benevento si terrà la mostra Nel segno di Manara dedicata al genio del fumetto e grande disegnatore italiano Milo Manara.Nel segno di Manara

La storia della Colonna Spezzata sul Lungomare di Napoli

Forse non tutti conoscono la storia della Colonna Spezzata che si trova sul Lungomare di Napoli all’altezza di Piazza vittoria, inizio di via Partenope. Una grande colonna montata su un basamento bianco, spezzata verso la metà, che è un monumento a memoria di ogni caduto del mare. La storia della Colonna Spezzata

Le Mostre da non perdere a Ottobre 2020 a Napoli

Anche a Ottobre 2020 ci saranno tante interessanti ed importanti mostre a Napoli e nelle vicinanze segno di ripartenza della vita culturale della città tra cui tante prorogate Le Mostre di Ottobre.

Scoperto nel porto di Napoli l’antico Molo Borbonico

In questi giorni l’Autorità Portuale di Napoli ha annunciato che, durante i lavori di costruzione della nuova Stazione Marittima del Molo Beverello a Napoli, è stato ritrovato un antico molo che risale probabilmente al periodo borbonico. Nel porto di Napoli l’antico Molo Borbonico

6 Spettacoli gratuiti del Teatro dei Burattini nel Real Bosco di Capodimonte

Sei spettacoli gratuiti, dal 26 settembre al 31 ottobre 2020, del piccolo grande teatro di Roberto Vernetti si terranno per le prossime giornate di sabato nei giardini del Real Bosco di Capodimonte. Prossimo 17 ottobre Teatro dei Burattini a Capodimonte

Riapre il Teatro Diana a Napoli: il programma degli eventi fino a dicembre 2020

Riapre dopo molti mesi di chiusura il Teatro Diana al Vomero, la prima da 86 anni di attività, proponendo un interessante cartellone tra prosa, musica e altri eventi culturali. Da giovedì 8 ottobre fino al 4 novembre alle ore 19 concerti Riapre il Teatro Diana a Napoli

Un murales di Jorit dedicato a Nino d’Angelo a San Pietro a Patierno

Un’altra grande e bella opera di Jorit nelle strade di Napoli, stavolta dedicata a Nino D’Angelo e realizzata a San Pietro a Patierno, il quartiere dove il cantante è nato e cresciuto. murales di Jorit dedicato a Nino d’Angelo

Cantine aperte in vendemmia in Campania con passeggiate in vigna e eventi speciali

Anche quest’anno per tutto ottobre alcune aziende vitivinicole e cantine saranno aperte nei weekend per accogliere con lo straordinario profumo delle uve e del mosto gli enoappassionati. Eventi anche in questo weekend Cantine aperte in vendemmia

Trekking al tramonto nella Baia di Baia di Ieranto

Ritornano, in sicurezza, le serate estive del FAI il Fondo Ambiente Italia fino a fine agosto In Campania ci saranno delle splendide passeggiate al tramonto nella Baia di Ieranto, la dimora delle sirene di fronte ai faraglioni di Capri Prossime 17 ottobre Trekking nella Baia di Baia di Ieranto

50 Top Pizza la classifica 2020 delle migliori pizzerie d’Italia premia Napoli e la Campania

La classifica di 50 Top Pizza 2020, la prima guida on line delle migliori pizzerie in Italia premia le pizzerie di Napoli e della Campania con tanti locali nei primi top 50. 50 Top Pizza le migliori pizzerie d’Italia

Teatro On the road per il Nuovo Teatro Sanità: spettacoli in Luoghi e Teatri di Napoli

Stagione particolare anche per il Nuovo Teatro Sanità di Napoli che, con le restrizioni imposte dal distanziamento sociale, non potrà rappresentare i suoi spettacoli nella sua sede storica alla Sanità ma sarà ospitato da teatri più grandi. dal 13 al 18 ottobre Basilica di Santa Maria della Sanità “ ‘A freva – La peste al Rione Sanità” Nuovo Teatro Sanità

Apre il nuovo Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana a Castellamare

Inaugurato da pochi giorni il nuovo Museo di Stabiae a Castellammare di Stabia in cui sono state esposte, dopo 23 anni, le raccolte dell’ex Antiquarium stabiano il Museo Archeologico di Stabiae

4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 16-18 ottobre

Tante visiste guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania tutte in sicurezza anche nel prossimo weekend .Ve ne proponiamo 4 da non perdere 4 visite guidate a Napoli

Città della Scienza a Napoli: riapre in sicurezza

Dal 25 Settembre 2020 ha riaperto Città della Scienza a Napoli con qualche limitazione sui laboratori per bambini ma con tutta la sua la sua carica innovativa e i suoi grandi attrattori per adulti e bambini Città della Scienza a Napoli

Rassegna di teatro e musica dal Vivo a Villa di Donato a Napoli

Nella splendida villa settecentesca di Sant’Eframo Vecchio ripartono alla grande gli eventi e gli spettacoli dal vivo con una programmazione che arriva, tra ottima musica e teatro fino al 2021 Prossimo 10 Ottobre sabato «Chi è di scena?» Christian Poggioni TRADIMENTI da Erodoto e Cechov Eventi a Villa di Donato

ZOOrassic Park 2020: i dinosauri nello zoo di Napoli

Anche quest’anno fino al 25 ottobre 2020 allo Zoo di Napoli tornano i Dinosauri con ZOOrassck park un vero e proprio parco dei Dinosauri con tanti esemplari a grandezza naturale.Il Parco dei Dinosauri sarà visitabile con lo stesso biglietto dello Zoo. ZOOrassic Park 2020

Autunno in Pineta: spettacoli e laboratori per bambini alla Mostra d’Oltremare

Da sabato 19 settembre a domenica 1 novembre 2020 a Napoli torna il Teatro dei Piccoli presso la Mostra d’Oltremare con Autunno in Pineta, una bella rassegna di spettacoli e laboratori per l’infanzia e la famiglia. Prossimi Sabato 17 e domenica 18 ottobre vari spettacoli Autunno in Pineta

Ricominciano le Visite Guidate al Teatro di San Carlo a Napoli

Il Teatro di San Carlo a Napoli dal 15 luglio 2020 apre di nuovo alle visite guidate tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 con visite organizzate in sette turni giornalieri Visite guidate al San Carlo

AperiVisite alle Catacombe di San Gennaro a Napoli, con visite serali e aperitivo

Ogni venerdì e sabato sera sempre con prenotazione ci saranno le straordinarie e interessanti AperiVisite nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli. Aperivisite nelle Catacombe.

3M Linea dei tre Musei: bus per Capodimonte, Mann e Catacombe di San Gennaro

Anche l’ANM, l’Azienda pubblica di trasporto di Napoli, ha finalmente attivato un mini bus che collegherà i tre eccezionali musei cittadini. La nuova linea sarà attiva da sabato 12 settembre e si chiamerà 3M collegando i musei di Capodimonte, il Mann e le Catacombe di San Gennaro a Napoli 3M Linea dei tre Musei

Il Miglio Sacro: passeggiata alla scoperta dei Tesori del Rione Sanità a Napoli

Sabato 17 e domenica 18 settembre 2020 si terrà una straordinaria passeggiata guidata per conoscere i tanti tesori di Napoli che si trovano nel Rione Sanità. L’evento, Il Miglio Sacro inizierà dalle Catacombe di San Gennaro, San Gaudioso, Palazzo dello Spagnolo e tanto altro Il Miglio Sacro alla Sanità

Sicut Sagittae: Festival di Musica Barocca nel centro storico di Napoli

Fino al 7 novembre 2020 si terrà a Napoli la V edizione del Festival di Musica Barocca Sicut Sagittae. L’evento sarà ospitato anche quest’anno nel centro di Cultura Domus Ars di via Santa Chiara nel cuore del centro storico di Napoli. Prossimi concerti 16 ottobre 2020 Sicut Sagittae.

Complesso monumentale di Santa Chiara: storia, curiosità del Monastero e del Chiostro

Con il suo chiostro maiolicato, la storia e l’arte, il Monastero di Santa Chiara a Napoli è uno dei luoghi più straordinari di Napoli. Ecco tutto ciò che c’è da sapere prima della visita. Monastero di Santa Chiara

Incontri con gli scrittori e gli autori in piazza al Vomero

Continuano anche per questa settimana all’aperto, ( o al chiuso in caso di pioggia) gli appuntamenti al Vomero a Piazza Fuga, con scrittori e autori, tutti “in sicurezza” organizzati dalla Libreria Io Ci Sto. Presentazioni di libri e incontri all’aperto in piazzetta e in piena sicurezza, con posti a sedere. Libreria Io Ci Sto

Riqualificate Aree archeologiche di epoca greca e romana nel centro storico di Napoli

In questi giorni la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per Napoli ha proceduto alla riqualificazione di importanti aree archeologiche nel centro antico di Napoli effettuando interventi di risistemazione e di ripulitura dalla vegetazione infestante. Riqualificate Aree archeologiche

The Spark, la libreria di tre piani a Piazza della Borsa riapre a Napoli

Riapre a Napoli The Spark l’originale Libreria e hub polifunzionale nel cuore della città a Piazza della Borsa. Una grande libreria legata anche al design e alla fabbricazione digitale. The Spark, la libreria a 3 piani

Federico Guardascione apre una nuova pizzeria nel cuore del Vomero

Al Vomero Federico Guardascione raddoppia con la sua nuova pizzeria e con tutte le sue bontà che già si trovano a Monte di Procida. Nel cuore di via Cilea con 100/150 posti le pizze speciali di Federico Guardascione. Nuova pizzeria al Vomero

La pizzeria 50 Kalò di Londra di Ciro Salvo è la migliore in Europa

La guida 50 Top Pizza ha messo al primo posto nella “50 Top Europe”, la classifica delle pizzerie migliori in Europa Italia esclusa, la pizzeria “50 Kalò London” di Ciro Salvo La pizzeria 50 Kalò di Londra

La Nutella® sceglie i Faraglioni di Capri per la nuova etichetta

Una gustosa novità che riguarda i barattoli della Nutella. Esce la serie “Ti Amo Italia” una nuova griffe di Nutella dedicata ai posti più belli in Italia tra cui Capri. i Faraglioni di Capri sulla Nutella

Arriva a Napoli un servizio di monopattini elettrici tra Mergellina e piazza Garibaldi

Saranno 900 e si potranno noleggiare con un costo di un euro per lo sblocco iniziale più 20 centesimi al minuto ma ci saranno anche abbonamenti mensili da circa 30 euro. Potranno circolare in una grande zona ben definita tra Mergellina, Lungomare, Pleniscito, Piazza Garibaldi. La mobilità sostenibile arriva anche a Napoli Servizio di monopattini elettrici

The Space Cinema e UCI Cinemas ed anche altre: riaprono i cinema a Napoli

Riaprono le sale cinematografiche a Napoli e in Campania in particolare quelle delle grandi catene come The Space Cinema e UCI Cinemas con spettacoli, in sicurezza a partire da 4,90 euro a biglietto. Ma in città anche altri cinema hanno riaperto le loro multisale. riaprono i cinema a Napoli

‘Ntretella: pizzeria, locanda e take away nel Ventre dei Quartieri Spagnoli

Nel Cuore dei Quartieri Spagnoli a pochi passi da via Toledo e via Chiaia una pizzeria davvero speciale. Quando si entra è come andare indietro nel tempo. La pizza nata come cibo del popolo qui mantiene le sue origini, ma anche la vicina locanda ha i sapori di una volta. Il segreto? Tutti prodotti a Km 0 delle sue terre a Sant’Agata dei Goti. ‘Ntretella: nel Ventre dei Quartieri Spagnoli

Drive-in, il cinema all’aperto in auto a Pozzuoli: il programma delle proiezioni

Ha riaperto a giugno il Drive In di Pozzuoli, un grande cinema all’aperto che ci consente da tempo di vedere i film comodamente nella nostra auto. Proiezioni tutti i giorni escluso il Martedì. Drive-in a Pozzuoli

Dolce e Gabbana sceglie Napoli per la nuova campagna pubblicitaria

Ritorna in città Dolce e Gabbana, il marchio internazionale del lusso, per la nuova campagna pubblicitaria con stupendi servizi fotografici tra il Lungomare ed il Rione Sanità per lanciare l’ultima collezione. Dolce e Gabbana sceglie Napoli

Bike sharing sul Monte Faito: in bici elettrica tra i sentieri ed il verde del monte

Si potrà scoprire il Monte Faito in bicicletta elettrica grazie ad un servizio di bike sharing attivato in questi giorni ad un costo di 10 euro. Il Faito può essere raggiunto comodamente da Castellammare di Stabia in pochi minuti con la straordinaria funivia del Faito. Bike sharing sul Faito

Ripartono a Napoli i bus rossi del Napoli City Sightseeing

Si rivedranno per le strade di Napoli dopo 4 mesi di fermo, i caratteristici bus rossi a due piani del Napoli City Sightseeing. Per ora saranno solo 2 bus su 12, che assicureranno solo 11 corse giornaliere rispetto alle 50 di prima del fermo. Napoli City Sightseeing

Riapre la Galleria Borbonica con i suoi straordinari percorsi nel sottosuolo di Napoli

Ha riaperto, con tre dei suoi quattro straordinari percorsi, la Galleria Borbonica con visite guidate e seguendo rigide norme di sicurezza Riapre la Galleria Borbonica

Comicon la grande festa del fumetto presenta tanti eventi fino a dicembre 2020

Da luglio a dicembre 2020 si terrà COMICON Extra, un’edizione speciale del grande salone del fumetto con tante attività online e dal vivo che si terranno in tutte le cinque province campane Comicon la grande festa del fumetto

Nuovo Percorso Sotterraneo nella Basilica della Pietrasanta a Napoli

Riapre la basilica della Pietrasanta nel centro storico di Napoli con un nuovo percorso sotterraneo completamente inedito: un decumano sotterraneo di quasi un chilometro Riapre la Pietrasanta

Il Parco Benessere delle Terme di Agnano ha riaperto a Napoli

Ha riaperto al pubblico il grande Parco del Benessere dell’antico complesso delle Terme di Agnano che era stato accuratamente ristrutturano l’altro anno. Una grande oasi del benessere in piena città, nella Conca di Agnano, grande ben 44 ettari con alberi secolari, sorgenti termali, sbuffi sulfurei, prati verdi e piscine all’aperto e al chiuso. Parco Benessere delle Terme di Agnano

Campania Express 2020: 8 treni veloci tra Napoli, Ercolano, Pompei e Sorrento

Ripartono anche per il 2020 i treni veloci dell’EAV del Campania Express sulle linee della ex Circumvesuviana con corse su un treno climatizzato e confortevole con posti prenotati per la costiera sorrentina Campania Express 2020

Il più grande mercato contadino del Sud Italia apre a Napoli

Ha aperto a Napoli, al Parco San Paolo di Fuorigrotta Giovedì 18 giugno 2020 il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia che sarà promosso da Coldiretti Napoli e Campagna Amica. Il più grande mercato contadino

Riapre al pubblico la Neapolis Sotterrata nel Complesso di San Lorenzo Maggiore:

Ha riaperto, in sicurezza, uno dei luoghi più belli, antichi e affascinanti di Napoli: gli scavi dell’antica Neapolis sotto il Complesso di San Lorenzo Maggiore. Riapre al pubblico la Neapolis Sotterrata

Aperto a Napoli il Pontile di Bagnoli e prolunga l’orario di apertura dei parchi pubblici

Riapre la bella passeggiata panoramica di quasi un chilometro in mezzo al mare di Bagnoli e vengono anche prolungati gli orari di accesso dei parchi pubblici. Riapre a Napoli il Pontile di Bagnoli.

LE MOSTRE E MUSEI DA NON PERDERE A NAPOLI E DINTORNI

Al Museo Nazionale di Capodimonte una grande mostra su Luca Giordano

Dal giorno 8 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021 presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli si terrà la mostra dal titolo “Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura”. In esposizione 90 straordinarie opere che arrivano dai musei e istituzioni napoletane, italiane e estere. Luca Giordano a Capodimonte

Venustas: Grazia e bellezza a Pompei, in mostra i gioielli e i trucchi del mondo antico

Ritornano le grandi mostre negli Scavi di Pompei e fino al 31 Gennaio 2021 nella Palestra Grande di Pompei ci sarà la mostra “Venustas. Grazia e bellezza” che ci permetterà di conoscere gli ornamenti legati al concetto di bellezza nel mondo antico. Venustas: Grazia e bellezza a Pompei

Manga Made in Italy alla Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli

Dal 29 settembre al 31 ottobre 2020 negli spazi di FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli si terrà la mostra Manga made in Italy organizzata dal Comicon nell’ambito del programma COMICON EXTRA. In mostra alcune fra le più iconiche esperienze di fumetti fortemente ispirati ai manga. Manga Made in Italy

Napoli Liberty. N’aria ‘e primmavera: una mostra da non perdere a Palazzo Zevallos Stigliano

A Palazzo Zevallos Stigliano, sede museale di Intesa Sanpaolo a Napoli, dal 25 settembre 2020 al 24 gennaio 2021 si terrà la mostra Napoli Liberty. N’aria ‘e primmavera. Una mostra bella e originale che presenta più di settanta opere, tra dipinti, sculture, gioielli e manifatture varie, e che ci consente di conoscere la diffusione del Liberty a Napoli nel periodo che va dal 1889 al 1915. Napoli Liberty.

Gemito. Dalla scultura al disegno: una mostra al Museo di Capodimonte

Fino al 15 novembre 2020, al Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, si terrà la mostra Gemito. Dalla scultura al disegno un progetto di Sylvain Bellenger, che presenterà ben 150 opere del grande artista napoletano tra sculture, dipinti e disegni suddivisi in nove sezioni tematiche e che si concentrerà sulle sue “donne”, i due grandi amori della sua vita Gemito. Dalla scultura al disegno

A Castel dell’Ovo a Napoli la mostra Estasi di Marina Abramović

Fino al 17 gennaio 2021 riparte la cultura a Napoli con la mostra Estasi di Marina Abramović che sarà ospitata all’interno del mitico Castel dell’Ovo di Napoli. Marina Abramović è la madre della performance art, e presenta Estasi un ciclo di video denominato “The Kitchen. Homage to Saint Therese”, un’opera molto significativa nella quale Marina Abramović si relaziona con una delle più importanti figure del cattolicesimo, Santa Teresa d’Avila. Estasi di Marina Abramović

Almost Home: la casa dell’attivista Rosa Parks a Palazzo Reale di Napoli

Entrata libera a Palazzo Reale di Napoli per “The Rosa Parks House Project” di Ryan Mendoza. Nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale si potrà vedere la casa dell’attivista afroamericana Rosa Parks, che nel 1955 diventò il simbolo della lotta per i diritti civili degli afroamericani Almost Home

Da Scugnizzi a Marinaretti: mostra gratuita nell’ex Base Nato di Bagnoli

Una interessante mostra foto-documentaria gratuita sarà visibile fino ad ottobre nel Parco S. Laise (ex area Nato di Bagnoli). La mostra ci racconta, attraverso fonti d’archivio con foto e documenti originali, il particolare esperimento educativo che ebbe luogo a Napoli tra il 1913 e il 1928 al fine di recuperare a una vita sana i cosiddetti scugnizzi, bambini e ragazzi di strada La nave scuola Caracciolo

Senso Viviani: una mostra e tanti eventi nella Chiesa delle Anime del Purgatorio

Prorogata fino al 25 ottobre . A 70 anni dalla scomparsa dei Raffaele Viviani, avvenuta nel 1950 una mostra e tanti eventi di poesia e musica rendono omaggio al grande drammaturgo, attore, poeta e regista napoletano nella Chiesa delle Anime del Purgatorio ad Arco in via tribunali a Napoli. Senso Viviani

Prorogata Napoli Napoli.. la mostra sulle bellezze della Napoli Borbonica a Capodimonte

E’ stata Prorogata la mostra “Napoli Napoli.. di lava, porcellana e musica” fino al 6 aprile 2021, la bella esposizione che ci farà conoscere, nel museo di Capodimonte, le bellezze della grande Napoli Borbonica. La mostra, a cura di Sylvain Bellenger, racconta la storia di Napoli capitale del Regno dal 700 all’800. Napoli Napoli.. di lava, porcellana e musica

La Casa dell’Angelo: 5 Artisti per Ugo Marano a Pellezzano

Si terrà a Pellezzano fino all’11 ottobre, in provincia di Salerno, nelle cui vicinanze Ugo Marano nacque nel 1943, la mostra gratuita La Casa dell’Angelo: 5 Artisti per Ugo Marano che vuole rendere omaggio al Maestro , a quasi dieci anni dalla sua scomparsa, Ugo Marano. Nel Complesso Monumentale dello Spirito Santo a Pellezzano cinque artisti di spessore quali Paolo Bini, Antonio Buonfiglio, Christian Leperino, Ivano Troisi e Federica D’Ambrosio renderanno omaggio al Maestro Ugo Marano, attraverso le loro opere. La Casa dell’Angelo

Etruschi e il Mann: la mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Dopo la riapertura a prezzi ridotti dal 12 giugno 2020 arriva la nuova mostra esposizione gli “Etruschi e il Mann” con ben seicento reperti Etruschi e il Mann

Riapre il Museo della Certosa di San Martino a Napoli

Ha riaperto l’intero percorso di visita dello straordinario Museo della Certosa di San Martino a Napoli insieme alla Chiesa, ai Chiostri ed ai giardini.La Certosa di San Martino è un luogo straordinariamente bello che si trova sulla collina del Vomero ed è visibile da tutto il centro di Napoli. Riapre la Certosa di San Martino a Napoli

Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli in mostra al Museo di Capodimonte

Prorogata a Capodimonte – Ben quattrocento opere, tra sculture, disegni e maquette di Santiago Calatrava, una fra le menti creative più brillanti dei nostri giorni e grande artista contemporaneo, saranno fino al 10 maggio al Museo di Capodimonte. Lo spagnolo Santiago Calatrava è architetto, ingegnere, pittore, scultore, disegnatore e vero artista contemporaneo. Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli

Aperture serali e altre novità dal Museo Archeologico Virtuale di Ercolano,

Il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, sarà aperto in via straordinaria fino a mezzanotte per tutti i giovedì del mese di agosto, con un’apertura speciale dalle ore 19.00 alle ore 24.00. (ultimo ingresso alle 23.00). Aperture serali del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano

Il Museo del Tesoro di San Gennaro riapre tutti i giorni con biglietti a soli 5 euro

Dall’8 agosto è visitabile di nuovo tutti i giorni lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli a soli 5 euro,. Potremo così ammirare uno dei tesori più importanti e preziosi al mondo dopo quello della Corona d’Inghilterra, Il Museo del Tesoro di San Gennaro a soli 5 euro

Il Museo Archeologico Georges Vallet riapre gratis in costiera Sorrentina

Ha riaperto al pubblico, con ingresso gratuito, il Museo archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet a Piano di Sorrento, che si trova all’interno della grande e bella Villa Fondi De Sangro con il suggestivo giardino a picco sul mare a Piano di Sorrento. Il Museo Archeologico Vallet

L’Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi al Museo diocesano di Pozzuoli

Dal 6 febbraio al 31 maggio 2020 al Museo diocesano al Rione Terra di Pozzuoli verrà inaugurata la mostra Ritornano i Magi allestita in occasione del ritorno dell’opera L’adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi. Una bella occasione per ammirare anche le altre opere del diocesano e visitare la grande Cattedrale del Rione Terra che contiere grandi capolavori di Lanfranco, Stanzione, Beltrano, Fracanzano, de Ribera e della stessa Gentileschi. L’Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi

TANTI EVENTI IN SICUREZZA NEI POSTI PIÙ BELLI IN CAMPANIA

Close Up: ripartono le visite ai cantieri di restauro nel Parco Archeologico di Ercolano

Tra ottobre e dicembre 2020 si potrà, una volta a settimana, visitare il Parco Archeologico di Ercolano e recarsi nei cantieri di manutenzione e di restauro con la guida di restauratori, archeologi e architetti e dialogare con i funzionari con il normale biglietto di ingresso. Prossima visita 9 ottobre Visite ai cantieri di restauro di Ercolano

Positano Mare, Sole e Cultura: la rassegna letteraria nei luoghi più belli di Positano

Torna a Positano dal 28 agosto al 12 dicembre 2020 “Positano Mare, Sole e Cultura”, la rassegna, presieduta da Aldo Grasso che è inclusa anche tra “Le Città del Libro” dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Positano Mare, Sole e Cultura

Living Dinosaurs: il parco dei dinosauri più grande d’Italia a Caserta

Una grande mostra organizzata a bioparco che ci farà ammirare 38 grandi animati riprodotti in scala reale con un’esperienza unica ad adulti e bambini nei giardini di Maria Carolina della Reggia di Caserta fino al 2 novembre 2020. Living Dinosaurs a Caserta

Hamburgeria Braceria Renella: dal 1985 la tradizione e passione della carne

La carne è gioia e delizia dei palati. I MACELLAI RENELLA dal 1985 si tramandano la grande passionee e sono un punto di riferimento non solo nel loro comune. Hamburgeria Braceria Renella

Riaprono le straordinarie grotte di Pertosa dove si può navigare su un fiume sotterraneo

Riaperto al pubblico un luogo bellissimo della Campania, a poco più di un’ora da Napoli, e unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare su un fiume sotterraneo. Nelle grotte è stata scattata la foto “virale” dell’unione (bacio) di 2 rocce dopo 20.000 anni Riaprono le straordinarie grotte di Pertosa

Apre Carbona’, la prima Osteria Romana in Campania

Un locale interamente dedicato alla tradizione culinaria capitolina apre vicino Napoli dove troveremo il meglio della cucina romana e italiana nel mondo come una bella carbonara Apre Carbona

La Grotta Azzurra di Capri riapre al pubblico

Mercoledì 1 luglio riaprirà anche la stupenda grotta Azzurra di Capri, uno dei posti più belli e visitati al mondo con nuove modalità di visita, in sicurezza La Grotta Azzurra di Capri

La Funivia del Monte Faito continua le sue corse

In funzione fino al 15/11/20 – Riparte, dopo mesi di chiusura, la Pannarella, la particolare funivia del Monte Faito che in pochi minuti ci porta da Castellammare di Stabia al Monte Faito. La Funivia del Monte Faito riapre

Riapre lo straordinario Sentiero degli Dei tra Agerola e Positano in Costiera Amalfitana

Si riparte sui Monti Lattari con la riapertura del Sentiero degli Dei, lo straordinario percorso di trekking che da Bomerano di Agerola porta fino Positano. Riapre il Sentiero degli Dei

Riprendono i cantieri di restauro nel Parco Archeologico di Ercolano

In completamento ad Ercolano un restauro iniziato a gennaio che riguarda la Mensa Marmorea un grande manufatto destinato alle cerimonie Riprendono i cantieri di restauro a Ercolano

Da vedere La Sibilla Cumana: una nuova opera di Jorit nel centro storico di Bacoli

Una straordinaria nuova opera dello street artist Jorit che riporta sui muri di Bacoli la grande storia di questi luoghi con la Sibilla Cumana La Sibilla Cumana: una nuova opera di Jorit

Una nuova scoperta a Paestum: durante gli scavi riemergono i resti di Porta Aurea

Ritrovati a Paestum i resti della Porta Aurea l’accesso nord della città antica, che fu quasi distrutta nel 1829 dalla costruzione dell’antica strada per le Calabrie. Riemergono i resti di Porta Aurea

Ripartono le visite al percorso Archeologico del Rione Terra a Pozzuoli

Si potrà di nuovo visitare lo straordinario percorso archeologico sotto il Rione Terra entrando nella Puteoli del 194 a.C. una grande e vivace città romana, Riapre il Rione Terra a Pozzuoli

Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana del Fusaro

La splendida palazzina borbonica per la caccia sul lago del Fusaro riapre nei fine settimana fino a fine luglio e ci sarà anche una mostra di pittura. Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana

SCOPRIAMO ASSIEME I POSTI PIÙ BELLI DI NAPOLI

Tanti video per scoprire i luoghi più belli di Napoli e della Campania

Non fermiamo la cultura: le mostre e gli eventi online

Le iniziative virtuali dei grandi musei della Campania

Le iniziative on line degli altri luoghi della cultura napoletani

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata