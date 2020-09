The Spark, la libreria di tre piani a Piazza della Borsa riapre a Napoli

Riapre a Napoli The Spark l’originale Libreria e hub polifunzionale nel cuore della città a Piazza della Borsa. Una grande libreria legata anche al design e alla fabbricazione digitale.

Riapre mercoledì 30 settembre 2020 The Spark la libreria di tre piani con i suoi grandi spazi e i 20.000 libri disponibili nel locale di Piazza Bovio 33 a Napoli, e presenta subito al pubblico un pomeriggio ricco di appuntamenti dalle 15 alle 21 per far conoscere tutte le novità.

The “The Spark Creative Hub” aprì giovedì 27 febbraio 2020 e già dopo pochi giorni ospitò il “Lezioni di storia Festival” con lo storico Alessandro Barbero. Ma poi, come tutti, anche il grande spazio creato dalla famiglia Wurzburger ha dovuto chiudere per l’emergenza e ora ritorna alla grande con i suoi belli e accoglienti locali, ancora freschi di progettazione di design.

Mercoledì 30 settembre ci saranno, a partire dalle ore 15, interessanti appuntamenti gratuiti con l’artigianato digitale, l’arte contemporanea, l’avvicinamento alle tecnologie ma anche con la fotografia vista come arte contemporanea. E poi per due giorni ci sarà la possibilità di avere informazioni, conoscere gli spazi e le modalità di accesso del co-working, e tutta l’innovativa e variegata offerta formativa e le novità del grande The Spark Creative Hub.

A conclusione della giornata dalle 19 alle 19.30 ci sarà, sullo spazio esterno di The Spark, anche una performance live che vedrà protagoniste le sirene di Trallalà.

Per partecipare agli eventi gratuiti sono in vigore tutte le normative vigenti ed è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale informazioni 081 922 1750