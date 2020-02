The Spark a Piazza della Borsa: una libreria di tre piani apre a Napoli

Si chiamerà The Spark e sarà un hub polifunzionale nel cuore di Napoli, legato al mondo del libro ma anche al design e alla fabbricazione digitale.

Bentornate le librerie in città dopo gli ultimi anni di crisi che vedevano la chiusura di negozi anche storici a Napoli. E giovedì 27 febbraio 2020, alle 19:00, aprirà in piazza Bovio 33 “The Spark Creative Hub”, un grande store dedicato ai libri ma anche alla musica, alla fotografia e a tanto altro.

The Spark garantisce ben 20.000 libri disponibili nel locale e spazi di Co-working e anche una casa editrice.

Un grande spazio aperto creato dalla famiglia Wurzburger che gestisce anche altre due librerie in città. Locali belli e accoglienti con progettazione di design con uno spazio di coworking per studiare, lavorare ed anche accogliere clienti con una ventina di postazioni affittabili ed anche uno spazio eventi con interessanti corsi di tecnologia già a catalogo ma anche altri legati a libri, musica e a tanto altro.

Ci sarà anche “The Spark Makers Lab” un laboratorio di fabbricazione digitale con stampanti 3D, macchine a controllo numerico e altro a disposizione di professionisti e aziende per realizzare le proprie idee e un piccolo spazio bar.

E per iniziare Sabato 29 febbraio dalle 12 alle 13 per il “Lezioni di storia Festival” ci sarà l’incontro con lo storico Alessandro Barbero.

Open day venerdì 28 febbraio 2020 per The Spark Creative Hub

Lo The Spark Creative Hub aprirà il 28 febbraio è per un intero giorno tutte le aree di The Spark Creative Hub e lo staff saranno a disposizione dei visitatori. Le attività proposte durante l’Open Day e di seguito elencate, sono gratuite e non necessitano di alcuna prenotazione.

MAKERS LAB

11.00 – 11.30 Stampa 3D

11.30 – 12.00 Stampa 3D per il food

12.00 – 12.30 Stampa 3D ceramica

12.30 – 13.30 Elettronica e Interactive design

15.00 – 15.30 Stampa digitale

15.30 – 16.00 Laser cutter

17.00 – 18.00 BIM

18.00 – 19.00 Computational design

OPEN STAGE

10.00 – 11.00 Introduzione all’Artigianato digitale

11.00 – 12.00 Design: Computational design

12.00 – 13.00 Architettura: BIM

13.00 – 14.00 Design: Modellazione tridimensionale

16.00 – 17.00 Fotografia: Behind The Icons

17.00 – 18.00 Musica: Vinile con Aymone: “Nero a metà”, 40 anni dalla pubblicazione

18.30 – 19.30 Libri: Marco Marsullo presenta “L’anno in cui imparai a leggere”

COWORKING

17.30 – 19.00 Realtà virtuale

Mostra Studenti corso “Digital Design” e “Advanced Prototyping” dell’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli””.

THE SPARK BREAK

19.00 THE SPARK APERITIVE HUB! con djset di vinili con Fat City

