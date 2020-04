Visita virtuale a 360 gradi alla straordinaria Piscina Mirabilis di Miseno

Un suggestivo video del Parco archeologico dei Campi Flegrei ci consente di conoscere la Piscina Mirabilis e visitarla grazie ad un video navigabile a360 gradi ammirandone la maestosità e la grande bellezza. Un’opera eccezionale ed unica al mondo da vedere dal vivo appena possibile

Tra i tantissimi luoghi belli e suggestivi della nostra terra uno dei posti di primo piano spetta senza dubbio alla Piscina Mirabilis che si trova nella parte alta di Miseno a Napoli. Un’opera di ingegneria unica al mondo

La struttura era il punto finale di arrivo del grande acquedotto voluto dall’imperatore romano Augusto, che portava le acque dalle lontanissime sorgenti dell’Acquaro di Serino, che si trovava nella conca dell’alta valle del Sabato nell’Alta Irpinia fino alla lontana Miseno, grande porto militare e sede della importante flotta imperiale la Classis Praetoria Misenensis.

La Piscina Mirabilis è una struttura grande ed imponente, lunga m 70, larga 25,5 e alta 15 metri ed è ancora in perfetto stato di conservazione. Poiché era una cisterna è interrata e per accedervi bisogna scendere per i circa 15 metri dell’altezza.

Entrando si ha l’impressione di scendere in una enorme cattedrale sotterranea perché l’edificio ha una pianta quadrangolare, ed è scavata nel tufo con quattro file di dodici pilastri che dividono lo spazio interno in cinque navate lunghe e tredici corte, e ne sorreggono la volta a botte.

La grande cisterna aveva una capacità di 12.600 mc e sorgeva su un’altura prospiciente il porto di Misenum e veniva periodicamente svuotata e pulita. E’ in ottimo stato di conservazione e si stima che risale al I secolo d.C. .

Una cisterna che riceveva l’acqua da centinaia di chilometri di distanza, perfettamente costruita con materiale specifici per la conservazione del prezioso liquido e dotata di un complesso sistema di macchine idrauliche che permetteva il sollevamento e la canalizzazione dell’acqua che veniva così distribuita alla grande base militare e alla città di Misenum.

Un’opera straordinaria, unica al mondo, che fu anche meta privilegiata nelle soste del Grand Tour settecentesco e fu disegnata anche da Giuliano Sangallo per il suo interesse architettonico, e per la sua grande bellezza.

Il video per la Visita virtuale a 360 gradi

Il video che troverete di seguito è stato prodotto dal Parco archeologico dei Campi Flegrei. Ci consente di vedere la Piscina Mirabilis di Miseno e di girarci con il mouse fino a 360 gradi.

Per poter effettuare la visita a 360 gradi all’interno della struttura dovete muovervi con il mouse utilizzando i comandi che si trovano in alto a sinistra.