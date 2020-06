Il Parco Benessere delle Terme di Agnano ha riaperto a Napoli

Il grande Parco del Benessere delle Terme di Agnano tra alberi secolari e prati verdi con sorgenti termali e piscine

Ha riaperto al pubblico il grande Parco del Benessere dell’antico complesso delle Terme di Agnano che era stato accuratamente ristrutturano l’altro anno. Una grande oasi del benessere in piena città, nella Conca di Agnano, grande ben 44 ettari con alberi secolari, sorgenti termali, sbuffi sulfurei, prati verdi e tante piscine all’aperto e al chiuso.

La gestione del parco Benessere è privata e non riguarda lo storico complesso termale che è chiuso.

Al momento le numerose e belle piscine termali, per fermo il prolungato a causa della recente emergenza, hanno bisogno di un’ulteriore intervento di manutenzione, che verrà svolto nelle prossime settimane, per cui l’accesso alle vasche al momento non è ancora possibile.

Il nuovo Parco del Benessere si trova nelle Terme di Agnano, storico complesso termale cittadino costruito sui resti di un antico e grandioso impianto termale d’epoca greco-romana.

Prezzi e orari del Centro Benessere delle Terme di Agnano

Il Parco del Benessere è in funzione da martedì 23 giugno 2020 e rimarrà aperto dal martedì alla domenica con i seguenti orari:

dal martedì al sabato – dalle 09.30 alle 19.00 – prezzo di accesso 15,00€

domenica- dalle 09.30 alle 19.00 – prezzo di accesso 18,00€

Nell’ingresso è previsto il Lettino, Telo, Armadietto, Ombrellone (fino ad esaurimento), Spogliatoio con docce e kit bellezza. Non è possibile introdurre cibo e bevande dall’esterno, ma all’interno c’è un fornito Bar e il Bistrot con menù alla carté.

Da quest’anno, oltre alla sala massaggi, ci sarà anche un centro estetico con personale qualificato, e a disposizione per tutte le esigenze di bellezza.

