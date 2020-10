Aperture notturne ad 1 € dei siti archeologici di Paestum e Velia

Spettacoli, percorsi tematici e anche con il Teatro Di Pulcinella negli scavi di Paestum e Velia

I due straordinari siti dal Parco Archeologico di Paestum e Velia saranno aperti di notte per 20 sere da ottobre a dicembre, a partire da venerdì 2 ottobre 2020, con tanti eventi, percorsi tematici e tanti altro.

Gli orari di apertura saranno dalle ore 19:30 alle ore 22:30 (ultimo ingresso ore 21:45), con biglietto a € 1,00 dai 18 anni in su e gratuito fino a 18 anni. I biglietti sono acquistabili nelle biglietterie o online sul circuito VivaTicket.

I giorni di apertura serale

Le aperture serali si terranno di sabato ma ci saranno anche altri giorni in occasione di eventi e festività e precisamente:

OTTOBRE: 2, 3, 10, 17, 24, 31

NOVEMBRE: 7, 14, 20, 21, 28

DICEMBRE: 5, 6, 7, 8, 12, 19, 20, 26, 27

In queste sere i due siti archeologici di Paestum e Velia saranno aperti dalle ore 19:30 alle ore 22:30, con ultimo ingresso alle 21:45.

A Paestum nei giorni 2 e 3 ottobre e 14, 20 e 21 novembre 2020 saranno aperti sia il museo che l’area archeologica (limitatamente al percorso del Santuario Meridionale); nelle restanti date sarà aperto solo il Museo.

“Paestum & Velia al chiaro di luna”

A Paestum gli spettacoli previsti durante le aperture speciali inizieranno con “Apology of Socrates by Plato”, spettacolo diretto e interpretato da Christian Poggioni con le musiche originali di Irina Solinas che sarà in lingua inglese. La manifestazione è l’appuntamento conclusivo della XXIII edizione di VeliaTeatro, mentre le altre serate, a partire dalla sera del 10 ottobre, saranno dedicate ai bambini e alle loro famiglie con l’evento “Pulcinella racconta Paestum”

A Velia le aperture serali si terranno con l’evento “Velia al chiaro di luna” che prevede un percorso con lanterne tra gli scavi di Velia. I percorsi serali con le lanterne faranno vivere un’esperienza unica ed affascinante ai partecipanti facendoli tornare nel passato quando la cittadina era un’importante centro della magna-greca e patria dei filosofi Parmenide e Zenone.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Il programma completo verrà pubblicato sul sito ufficiale del Parco Archeologico di Paestum e Velia

