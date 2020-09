La pizzeria 50 Kalò di Londra di Ciro Salvo è la migliore in Europa

La guida 50 Top Pizza ha messo al primo posto nella “50 Top Europe”, la classifica delle pizzerie migliori in Europa Italia esclusa, la pizzeria “50 Kalò London” di Ciro Salvo

La pizzeria londinese “50 Kalò London” di Ciro Salvo è al primo posto nella “50 Top Europe”, la speciale classifica delle migliori pizzerie in Europa, Italia esclusa, di “50 Top Pizza”, una tra le più prestigiose guide online di settore.

Un altro grande riconoscimento per Ciro Salvo e per la vera pizza napoletana in generale, sempre più apprezzata sia in Italia che all’estero.

Ciro Salvo è un maestro pizzaiolo napoletano di terza generazione, ultimo di una antica famiglia di pizzaioli, ed è famoso anche per il suo impasto super idratato che già gli è valso premi e riconoscimenti nazionale e internazionale per la leggerezza e la digeribilità.

50 KalòLondon ha avuto anche un premio speciale per il miglior servizio di sala, “Best Service 2020”, e Ciro Salvo ha avuto il riconoscimento di miglior pizzaiolo europeo dell’anno, Pizza Chef of the Year 2020.

50 Kalò di Ciro Salvo a Napoli

50 Kalò è a Napoli dal 2014 in Piazza Sannazaro, e significa “impasto buono“, segno distintivo di Ciro Salvo, che è fatto con farine selezionate, tanta acqua e una lunga lievitazione. Da luglio 2018 50 Kalò è anche a Londra.

Ciro Salvo ha aperto a Napoli anche una gustosissima Hamburgheria. Naturalmente nella classifica “50 Top Europe” anche il secondo e terzo posto hanno radici Made in Naples infatti “Via Toledo Enopizzeria” di Vienna è del maestro pizzaiolo Francesco Calò e “Bijou” di Parigi agli impasti c’è Gennaro Nasti.

Interessante scoprire, leggendo la classifica, che il livello qualitativo medio delle pizzerie in Europa, Italia escluso, sta migliorando sempre grazie a pizzaioli italiani emigrati all’estero ma anche per l’impegno di professionisti di varie nazionalità.

