Manga Made in Italy alla Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli

Arrivano i Manga a Napoli e ci sarà anche il Cosplay Challenge, la grande sfilata per appassionati e professionisti

Dal 29 settembre al 31 ottobre 2020 negli spazi di FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli si terrà la mostra Manga made in Italy organizzata dal Comicon nell’ambito del programma COMICON EXTRA che presenta attività diffuse in tutta la Campania.

Manga made in Italy presenta quindici opere che rappresentano alcune fra le più iconiche esperienze manga italiane pubblicate negli anni Duemiladieci. Una mostra, che sarà anche la prima ad inaugurare la nuovissima “Galleria d’Arte” di FOQUS, che riassume per la prima volta una fotografia della vivace produzione made in Italy di fumetti fortemente ispirati ai manga.

In particolare troveremo a Manga made in Italy:

“Golem, Lumina, Gotho Namite e Greedy Flower; affascinanti o energetici manga d’autore quali Cosma & Mito, Cotton Tales, Kishotengo, Meka Chan; le visioni tra presente e futuro di Attica, Second Skin, Zara X2; le più recenti novità Mask’d, King of Balls e The Prism; e persino la curiosa autobiografia professionale di un’autrice giapponese ma naturalizzata italiana, Come un balletto di musica rock di Yoshiko Watanabe, ex collaboratrice del maestro Osamu Tezuka.”

Una bella e originale mostra che esplora la ricchezza di linguaggi del disegno che gli autori di manga italiani stanno offrendo al panorama “euromanga”, cioè dei fumetti creati in Europa nello stile dei manga giapponesi, in cui anche l’Italia sta sviluppando un suo ruolo.

Tanti eventi oltre alla mostra ed anche il Cosplay Challenge.

Oltre alla mostra Manga made in Italy ci saranno alla Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli di Napoli altri eventi tra cui una rassegna di proiezioni di film e anime, realizzata col supporto di Dynit, e incontri con autori e disegnatori protagonisti della mostra.

Poi il 24 ottobre si terrà anche uno degli eventi più seguiti di Comicon: il Cosplay Challenge, la sfilata per appassionati e professionisti, per mettersi alla prova davanti una giuria di esperti.

Oltre a Manga made in Italy a Napoli COMICON EXTRA porterà altre mostre in Campania per la promozione della cultura del fumetto tra cui Nel segno di Manara a Benevento, Giuseppe Camuncoli, da Spider-Man a Star Wars ad Avellino, 5 è il numero perfetto a Caserta, Tex. 70 anni di un mito a Salerno.

Gli eventi della mostra Manga made in Italy

29 settembre – 31 ottobre mostra Manga Made in Italy

4 ottobre ore 18:00 – “Aperitivo con l’autore” con Vincenzo Filosa, presentato da Domenico Guastafierro “cavernadiplatone”

9 ottobre ore 21:00 – proiezione anime Never-ending Man

10 ottobre ore 21:00 – proiezione anime Never-ending Man

16 ottobre ore 21:00 – proiezione anime Fate stay night heaven’s feel – spring song

17 ottobre ore 21:00 – proiezione anime Fate stay night heaven’s feel – spring song

23 ottobre ore 21:00 – proiezione anime Akira

24 ottobre ore 17:30 – Cosplay Challenge a cura di KCgroup

24 ottobre ore 21:00 – proiezione anime Akira

29 ottobre ore 21:00 – proiezione anime I bambini che inseguono le stelle

30 ottobre ore 21:00 – proiezione anime I bambini che inseguono le stelle

Manga made in Italy: prezzi, orari e date