Le meraviglie dell’area marina protetta di Punta Campanella da un drone

Luoghi stupendi ripresi da un drone che si trovano solo in Campania nell’area marina protetta di Punta Campanella tra Positano e i Bagni della Regina Giovanna a Sorrento

Un bellissimo video ripreso da un drone ci fa ammirare le straordinarie bellezze della zona di Punta Campanella in Campania.

Punta Campanella è un’Area Marina protetta e va più o meno, dalla zona dei bellissimi bagni della Regina Giovanna di Sorrento fino a Positano sull’altro versante della costiera Amalfitana.

Un luogo splendido che ricade nei territori marini di tanti straordinari comuni della costa campana, un bellissimo promontorio è situato nella parte nord del Golfo di Salerno che si estende su una superficie in mare di oltre 1500 ettari tra i comuni di Massa Lubrense e Positano e che protegge circa 40 km di straordinarie coste ed il mare antistante.

Il video è disponibile sul sito ufficiale dell’area Marina protetta ed è stato messo in questo periodo di emergenza aderendo alla campagna del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per rilanciare la conoscenza delle aree di maggior pregio ambientale del nostro territorio.

Le straordinarie bellezze della zona di Punta Campanella

Un filmato che, grazie al drone ci mostra luoghi stupendi senza persone in cui la natura ha ripreso il suo ruolo in posti svuotati dagli uomini mostrando luoghi bellissimi e calette dal mare di un colore cristallino.

Il drone spazia in tutto il territorio dell’area protetta dai bellissimi bagni della Regina Giovanna di Sorrento fino a Positano passando per Ieranto e per gli isolotti di Li Galli. Luoghi stupendi che si trovano solo in Campania.

Una bellissima campagna di comunicazione del Ministero dell’Ambiente che ha permesso di immortalare luoghi stupendi della nostra terra.

il video può essere anche visto sul sito ufficiale dell’Area Marina Protetta Punta Campanella dove ci sono tante informazioni su questo luogo incantevole vicino della Campania e a pochi chilometri da Napoli

Vi proponiamo anche un altro video che ci mostra ciò che c’è negli splendidi fondali dell’area

#LeMeraviglieDelleAreeProtetteAcasa Scenario da favola, mare cristallino, biodiversità, storia, tradizioni. L 'Area Marina Protetta di Punta Campanella la portiamo a casa vostra in questo fantastico video di 8 minuti. Guardatelo, condividetelo, se volete.Tutti abbiamo il dovere di preservare questo gioiello che la natura ci ha donato!#LeMeraviglieDelleAreeProtetteAcasa Pubblicato da Punta Campanella Parco Marino su Giovedì 23 aprile 2020

