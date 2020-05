Il Gran Caffè Gambrinus di Napoli compie 160 anni

I 160 Anni del Gambrinus

160 anni di storia e non sentirli! Il nostro Storico Gran Caffè, testimone tra l’altro dell’Unità d’Italia, in tutti questi anni è stato il ritrovo di capi di Stato, di ambasciatori e di teste coronate, ma anche il luogo d’ispirazione per artisti e intellettuali del calibro di Oscar Wilde, Gabriele D'Annunzio, Ernest Hemingway e Matilde Serao.Abbiamo ospitato tutti i Presidenti della Repubblica in visita a Napoli e siamo stati la tappa obbligata dei turisti provenienti da ogni parte del mondo in visita della nostra meravigliosa città ☕Ma, soprattutto, siamo e saremo sempre la casa dei napoletani! Oggi festeggiamo virtualmente, ma ci saranno altre 160 e più occasioni per festeggiare insieme a tutti voi che ci sostenete e ci apprezzate ogni giorno 😁

Pubblicato da Gran Caffè Gambrinus su Martedì 12 maggio 2020