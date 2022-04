Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€ (o quasi!)

Quante volte ti sei chiesto cosa puoi vedere e fare a Napoli in 1 giorno con 0€? Scoprilo con noi e con l’influencer Antonio di Maiolo

Napoli è una città ricca di storia, arte e cultura. É una città che fa innamorare chiunque, da chi ci abita a chi ci è passato per una breve vacanza. Sicuramente non basta un giorno per visitarla, ma ti vogliamo indicare alcune cose imperdibili da fare in città in un solo giorno con 0€ (o al massimo con pochi euro!)

Stazione dell’Arte di Materdei 🚆

Materdei è una zona molto suggestiva di Napoli, dove hanno lasciato un segno della loro presenza personaggi come Leopardi, Totò, Sophia Loren. La stazione della metro fu progettata dall’Atelier Mendini. è davvero unica al mondo per i suoi spazi verdi, arricchite da opere d’arte a cielo aperto. Come il pulcinella di Lello Esposito, l’ironica scultura in bronzo colorato di Luigi Serafini e l’incredibile ceramica che riveste l’ascensore esterno. Alcune opere sono state di recente restaurate.

Dove: Piazza Scipione Ammirato

Piazza Scipione Ammirato Orario ideale: qualsiasi! è sempre bella 🤩

Palazzo Sanfelice 🏛

Il Palazzo Sanfelice si trova nel Rione Sanità e fu progettato nel 1700 da Ferdinando Sanfelice. è il palazzo gemello dell’iconico Palazzo dello Spagnolo, e al suo interno c’è un magnifico murale di Zilda “il vento pesa quanto le parole”. Un’installazione unica in una cornice perfetta: un palazzo di un antico patrizio napoletano, circondato da stendini e panni appena lavati. Semplicemente magnifico!. Da vedere in zona anche la splendida chiesa del “monacone”

Dove: Via Sanità, 2 e 6

Via Sanità, 2 e 6 Orario ideale: ricordati, è un palazzo abitato! quindi quando vai a sbirciare, fai silenzio 🤫

Palazzo dello Spagnolo 🏛

Il Palazzo dello Spagnolo si trova in via Vergini, nel cuore del Rione Sanità. Un palazzo monumentale diventato ormai simbolo di Napoli e della rinascita del Rione. Il suo punto caratteristico è sicuramente la scalinata “ad ali di falco” che fu progettata come un luogo d’incontro, un luogo per la vita sociale degli abitanti del palazzo nobiliare. Mi raccomando, mentre sali la scalinata, prova a cercare Totò. Per conoscere tutta la splendida zona da fare il tour del Miglio Sacro 🎩

Dove: Via Vergini 19

Via Vergini 19 Orario ideale: sicuramente di giorno e non in orari di riposo, anche questo è un palazzo abitato!

Pasta Patate e Provola (alla Trattoria casa del Caffè)🍝

Non c’è bisogno che ti descriviamo la pasta e patate: secondo noi deve essere dichiarata come l’8° meraviglia del mondo! A dirla tutta, purtroppo non è gratis, ma sicuramente spendere 4€ per mangiare un piatto unico circondato dalla vera Napoli non ha prezzo! E se ti piace provare piatti tipici, ti consigliamo di cliccare qui 👩🏻‍🍳

Dove : Via Arena Alla Sanità, 32-33

: Via Arena Alla Sanità, 32-33 Orario Ideale: il bon ton vuole ad ora di pranzo, ma vuoi mettere fare merenda con una bella pasta e patate? 😬

Il Duomo di Napoli 📿

Il Duomo di Napoli, anche conosciuto come la Cattedrale di Santa Maria Assunta, è un luogo importante per la città partenopea: conserva il sangue di San Gennaro e tre volte l’anno si può assistere al rito dello scioglimento del santo patrono (speriamo bene!). Ti consigliamo di visitare la Cappella di San Gennaro e la Cripta. Se poi vuoi, c’è anche il Museo del Tesoro di San Gennaro (a pagamento). A proposito, lo sapevi che il tesoro di San Gennaro è più ricco di quello della Regina Elisabetta? 👑

Dove : Via Duomo 147

: Via Duomo 147 Orario Ideale: 08:30–13 e 15:30–19:30, ma ricordati che durante le sante messe non sono ammesse visite! 🙏🏻

Decumani e Via dei Tribunali 🍕

I decumani e via dei Tribunali sono davvero il cuore pulsante di Napoli, basta fare una passeggiata per sentirti parte della città. Troverai tanti negozietti tipici, tante pizzerie (slurp!) e diversi posti dove fare un aperitivo economico con i tuoi amici. In ogni angolo troverai luoghi tipici, cortili di palazzi antichi e tantissime chiese da visitare. E a due passi troverai l’iconica Via San Gregorio Armeno 🎄

Dove: Via dei Tribunali

Via dei Tribunali Orario ideale: sempre! per un aperitivo, per una pizza o per una semplice passeggiata 🍻

Chiesa del Gesù Nuovo ⛪️

La chiesa del Gesù Nuovo si trova a due passi da Santa Chiara. Conosciuta per la sua particolare facciata, per la quale esistono tante leggende: su ciascuna bugna è presente un’incisione. La leggenda vuole che i segni siano esoterici e magici e che siano in grado di caricare la pietra di cariche ed energie positive. Però le pietre furono posizionate in posizione non corretta e quindi la leggenda vuole che si ottenne proprio l’effetto opposto a quello desiderato: non positività, ma tutta la negatività. Il segreto della Chiesa del Gesù Nuovo

Dove: Piazza del Gesù Nuovo, 2

Piazza del Gesù Nuovo, 2 Orario ideale: 09–12:30, 17–19:15, ma ricordati di non accedere durante la messa! 📿

Palazzo Mannajuolo 😍

Palazzo Mannajuolo è un palazzo liberty presente a Via Filiangieri, nel cuore di Chiaia. Caratterizzato da una scala elicoidale ormai fotografata dalle persone di tutto il mondo che visitano Napoli e non solo! Quando hai un po’ di tempo ti consigliamo di vedere il film Napoli Velata di Ferzan Özpetek e riconoscerai subito la scalinata. Nelle vicinanze la splendida Galleria Borbonica📽

Dove : Via Gaetano Filangieri

: Via Gaetano Filangieri Orario ideale: è un palazzo abitato, quindi puoi dare un’occhiata solo durante gli orari non di riposo!

Lungomare di Napoli e Castel dell’Ovo 🏰

Dulcis in fundo: il lungomare e il sontuoso Castel dell’Ovo. Un castello sul mare legato alla leggenda di Virgilio: l’intero benessere e l’intera vita della città partenopea si basa su un uovo che il poeta Virgilio pose alla base del Castello. Restando in tema di leggende, si dice che l’intera città di Napoli sia nata proprio dall’isolotto di Megaride dove sorge il castel dell’Ovo. Una passeggiata, un caffè vista mare, qualsiasi cosa farai e vivrai sul lungomare sarà magica per definizione! Se vuoi conoscere di più Castel dell’Ovo, ecco tutte le info 🧜‍♀️