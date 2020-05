Le meraviglie del Real Teatro di San Carlo in un video di Alberto Angela

In oltre 20 minuti di un bel video di Alberto Angela potremo conoscere la grande storia e le tante meraviglie del Real Teatro di San Carlo, il Teatro d’Opera più antico d’Europa che è stato visitato e in cui si sono esibiti dei grandi musicisti quali Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi fino a Pavarotti.

Il Teatro di San Carlo è il grande teatro dell’opera di Napoli ed è il Teatro d’Opera più antico d’Europa e uno di quelli più belli al mondo. Già Stendhal, scrittore francese e amante dell’arte scrisse nel 1817 dopo aver visitato il San Carlo:

… Non c’è nulla in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la pallida idea. Gli occhi sono abbagliati, l’anima rapita…

ll Teatro di San Carlo fu costruito accanto al bellissimo Palazzo Reale nel 1737 per volontà del Re Carlo III di Borbone che voleva dare alla città un teatro all’altezza del Regno e fu completato in soli otto mesi giusto per l’onomastico del sovrano.

Un Teatro molto bello e sontuoso, con interni elegantissimi e tante decorazioni in oro, con una bellissima volta del soffitto con una grande scena dipinta che rappresenta Apollo che indica ad Atena le arti.

Il San Carlo durante il regno dei Borbone fu anche distrutto completamente da un incendio nel 1816 ma il Re Ferdinando di Borbone lo fece ricostruire in soli 10 mesi nelle forme che conosciamo oggi.

Nel video di Alberto Angela possiamo goderci una splendida visita di oltre 20 minuti al Teatro con il racconto della sua grande storia e dei personaggi che lo hanno reso famoso.

Per effettuare una visita virtuale all’interno del Massimo Napoletano, muovendosi con il mouse come su google maps e vedere tantissimi ambienti dello splendido Teatro di San Carlo vi consigliamo un nostro precedente post

Vedi gli altri luoghi splendidi di Napoli e della Campania con Napoli da Vivere