Il mistero della quarta opera di Caravaggio a Napoli | Scoprire Napoli

E’ noto che a Napoli ci sono tre straordinari dipinti di Caravaggio ma esiste forse in città una quarta opera di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio o quanto meno realizzata a Napoli dal grande pittore.

Un’opera di cui ci sono tracce sicure e che è stata dettagliatamente descritta in un pagamento, ritrovato nell’archivio Storico del Banco di Napoli il più grande archivio di natura bancaria esistente sul pianeta.

Parliamo della cosiddetta “Pala Radolovich”, un quadro commissionato nel 1606 dal mercante croato Niccolò Radolovich, al Caravaggio che aveva appena realizzato, per la grande cifra di 400 ducati, la magnifica tela delle Sette Opere di Misericordia. Caravaggio grazie a questa opera è diventato un artista di fama per la nobiltà e il clero napoletano e il mercante croato gli commissiona questo grande quadro.

Di quest’ordine c’è una traccia scritta e precisa in una causale di pagamento rintracciata circa trent’anni fa dall’allora direttore dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, Eduardo Nappi, all’interno di un “giornale copiapolizze” del Banco di Sant’Eligio, uno degli otto banchi pubblici napoletani i cui documenti sono conservati all’Archivio storico del Banco.

Il Banco di Sant’Eligio si trovava all’epoca a Piazza Mercato e il ricco mercante croato, che aveva botteghe nella zona, commissionò a Michelangelo Merisi un quadro di grandi dimensioni il cui contenuto viene descritto nel documento ritrovato nell’archivio storico del Banco di Napoli che dice:

“Banco di S. Eligio 6 ottobre 1606. A Nicolò Radolovich ducati 200. E per lui a Michel Angelo Caravaggio dite per il prezzo di una cona de pittura che l’ha da fare et consignare per tutto dicembre prossimo venturo d’altezza palmi 13 e mezzo et larghezza di palmi 8 e mezzo con le figure cioè di sopra, l’Imagine della Madonna col Bambino in braccio cinta di cori d’Angeli et di sotto S. Domenico et S. Francesco nel mezzo abbracciati insieme dalla man dritta S. Nicolò et dalla man manca S. Vito.”