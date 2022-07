Il Molo San Vincenzo riaprirà alla città: una passeggiata di 2 km sul mare di Napoli

Primi atti concreti per restituire alla città un luogo storico. Dopo anni di discussioni e di incontri tra autorità competenti e comitati cittadini l’Amministrazione Comunale ha approvato due delibere che consentiranno, attraverso il prolungamento pedonale di piazza Municipio, il Molo San Vincenzo e di accedere alla passeggiata sul mare.

Atti concreti, dopo anni di discussione, restituiranno a breve a tutti i cittadini la passeggiata sul mare di oltre 2 Km lungo il Molo San Vincenzo a Napoli. Il molo San Vincenzo si trova all’interno del Porto di Napoli, e vi si accede dai giardini del Molosiglio, nelle vicinanze di Palazzo Reale e dell’Università Parthenope, in particolare della vecchia sede dell’Istituto Universitario Navale.

Un luogo storico della città voluto nell’ambito del piano di ampliamento della città di Napoli da Don Pedro di Toledo e progettato, alla fine del 1500, dall’Architetto Domenico Fontana, lo stesso che realizzò il Palazzo Reale di Napoli, il Complesso dell’Eremo dei Camaldoli e varie importanti chiese e opere pubbliche a Napoli e in Campania.

Una zona attualmente non accessibile al pubblico

Il Molo non è attualmente accessibile al pubblico perché, per accedervi, bisogna passare in una zona di competenza della Marina Militare, ma è una bellissima e suggestiva passeggiata sul mare di oltre 2 km, dalla quale è possibile godere di una vista straordinaria della città di Napoli.

Non a caso è stato usato anche in alcune importanti serie televisive anche internazionali come “Sense8” e più di recente per le riprese de “L’amica geniale”.

Come sarà la passeggiata a mare di oltre 2 km sul Molo: la soluzione trovata

In questi giorni il Comune ha approvato due delibere che consentiranno la realizzazione della passeggiata sul Molo San Vincenzo a Napoli. Una prima delibera prende atto della copertura economico-finanziaria dell’opera, pari a circa 5.700.000 euro mentre l’altra approva il Protocollo di Intesa da sottoscrivere a breve con le varie autorità per concedere l’accesso che attualmente è da una zona militare.

La soluzione descritta nel protocollo consentirà di realizzare una passerella, di 3 metri di larghezza, che costeggerà la Base Navale dal lato del porticciolo del Molosiglio per accedere al Molo San Vincenzo che sarà così percorribile sino alla statua di San Gennaro.

La passerella pedonale, forse sarà anche ciclabile, e consentirà di raggiungere il molo San Vincenzo dal centro della città consentendo ai cittadini di passeggiare per circa 2,5 chilometri di lunghezza in mezzo al mare di Napoli sul Molo San Vincenzo.

