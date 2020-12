A Napoli le riprese dell’Amica Geniale 3: si gira in piazza del Gesù e non solo

Ripartiranno il 9 dicembre da Piazza del Gesù a Napoli le riprese della bella serie televisiva dell’Amica Geniale 3 a Napoli. Ma anche in altre zone della città e nelle vicinanze

Riprendono le riprese della fiction di Rai Uno, l’Amica Geniale 3, ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, che dovevano iniziare tra marzo e aprile, ma che erano state rimandate per l’emergenza in corso.

E’ probabile che si inizi a girare alcune scene in Piazza del Gesù il 9 dicembre 2020 salvo pessime condizioni atmosferiche.

La storia delle due amiche, Lila e Lenù, che sono i diminutivi di Raffaella Cerullo e Elena Greco vedrà anche un cambio di attrici perché le protagoniste diventano grandi. E’ infatti probabile che Margherita Mazzucco e Gaia Girace, che abbiamo applaudito nella seconda stagione, partecipino solo alle prime tre puntate della terza serie.

E tra le voci per le nuove protagoniste che interpreteranno il ruolo di Lila e Lenù si parla di Alba Rohrwacher, voce narrante della storia, e della napoletana Cristiana Dell’Anna che ha lavorato in Un posto al sole, in cui interpretava le sorelle gemelle Micaela e Manuela Cirillo per 4 anni fino al 2016 e poi Gomorra – La serie, in cui ha interpretato il ruolo di Patrizia Santoro.

Le riprese di Storia di chi fugge e di chi resta non solo a Napoli

Le riprese non saranno solo a Napoli ma si gireranno anche a Torre Annunziata in particolare nella vecchia Real Fabbrica d’Armi Borbonica, anche conosciuta come Spolettificio e nelle strade vicine allo stabilimento militare.

Le riprese a Torre potrebbero essere effettuate tra l’8 e l’’11 dicembre e il 15 e 16 dicembre 2020 con divieto di sosta in molte strade della zona.

Le riprese riguarderanno la terza stagione de L’Amica Geniale sempre realizzata da Rai e Hbo che fa parte della serie diretta creata da Saverio Costanzo che proporrà le nuove puntate che saranno tratte da “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo libro della saga di Elena Ferrante.

La terza stagione sarà si svolgerà negli anni 70. In un precedente nostro post abbiamo raccontato la trama e gli attori di questa terza serie.

Nel frattempo, un nuovo premio internazionale per la seconda serie

La seconda serie, l’ultima che abbiamo visto dell’Amica Geniale, che si chiamava Storia del nuovo cognome, continua a vincere premi e riconoscimenti internazionali.

Infatti la serie Rai dell’Amica geniale Storia del nuovo cognome ha vinto anche in Spagna un importante premio televisivo internazionale.

La bella storia di Elena Ferrante, trasformata dalla RAI e dalla Hbo in una bella serie televisiva, ha partecipato alla 67esima edizione del Premio televisivo internazionale Ondas, ed ha vinto il primo premio su oltre 490 candidature provenienti da 20 Paesi di tutto il mondo. Maggiori informazioni.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata