L’Amica Geniale vince un premio internazionale ed è in arrivo la terza stagione

Continua il grande successo della serie Rai dell’Amica geniale. Storia del nuovo cognome che ha vinto anche in Spagna un ambito premio, il Premio televisivo internazionale Ondas.

La bella storia di Elena Ferrante, trasformata dalla RAI e dalla Hbo in una bella serie televisiva, ha partecipato al Premio televisivo internazionale Ondas, giunto alla sua 67esima edizione ed ha trionfato su oltre 490 candidature provenienti da 20 Paesi di tutto il mondo.

L’ambito premio vuole riconoscere e promuovere produzioni radiofoniche, musicali e televisive, sia a livello nazionale che internazionale che forniscono elementi innovativi e d’eccellenza nella comunicazione con il pubblico.

E la giuria del premio spagnolo ha attribuito l’autorevole Premio proprio alla seconda serie diretta da Saverio Costanzo con queste motivazioni: “la straordinaria qualità tecnica e artistica della messa in scena, il rischio di scommettere sulla ripresa di gran parte della serie in dialetto napoletano, nel caso di una produzione internazionale. E, in modo speciale, per aver saputo rappresentare, in modo potente e originale, una visione femminile sul mondo e sul passato recente”.

Grande successo anche in America per Storia di un nuovo cognome

Anche negli Stati Uniti la seconda serie dell’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome, iniziata nei primi mesi di quest’anno, ha avuto subito un grande successo. Storia del nuovo cognome segue le storie della prima serie dell’Amica Geniale, quelle in cui abbiamo scoperto la grande amicizia tra Elena e Lila che abbiamo visto prima bambine e poi adolescenti.

In Storia di un nuovo cognome, la seconda serie e l’ultima che abbiamo visto nei mesi scorsi le abbiamo ritrovate donne che affrontano la vita e le varie difficoltà. Un grande successo che continuerà, di sicuro, con la terza serie.

Annunciata ufficialmente la terza serie: Storia di chi fugge e di chi resta

Annunciata ufficialmente anche la terza stagione de L’Amica Geniale sempre realizzata da Rai e Hbo. La serie diretta creata da Saverio Costanzo continuerà e le nuove puntate saranno tratte da “Storia di chi fugge e di chi resta”, il terzo libro della saga di Elena Ferrante.

La terza stagione sarà si svolgerà negli anni 70 e la trama, e gli attori, di questa terza serie la troverete in un nostro precedente post.

