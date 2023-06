5 cose imperdibili da mangiare a Napoli

Passeggiata al centro storico e hai un certo languorino? Il content creator effe_pad ci ha consigliato 5 cose da mangiare assolutamente a Napoli!

Che Napoli sia famosa per babà, pizza e ragù è cosa nota, ma oltre a queste calorie c’è di più…molto di più, soprattutto pe’ ‘o colesterol! Chiunque sia stato in terra partenopea sa bene che venire a Napoli sia sinonimo di andare a mangiare perché ci si ritrova letteralmente circondati dal cibo. Impossibile quindi condensare tutto il ben di Dio in un unico articolo; parleremo quindi di ciò che non dovete assolutamente perdere in una giornata a Napoli!

Pronti? Digestivo in tasca e iniziamo!

COLAZIONE: ‘NA SFUGLIATELLA CAVRA CAVRA

Napoli è una città grande quindi occorreranno tante energie per girarla tutta! L’unica alternativa è quella di partire con una ricca colazione, il che vuol dire con una sfogliatella bollente! Di buone ne troverete tante ma se ne volete una speciale, da farvi chiudere gli occhi al primo morso, esclamando “maronna r’o Carmine!”, allora dovete andare da Mary nella Galleria Umberto I, da Scaturchio a Piazza San Domenico Maggiore o da Attanasio di fianco alla Stazione Centrale. Per i temerari, in tutti e tre le pasticcerie.

Riccia o frolla, dolce o salata di sicuro vi arricreate!

APERITIVO: A’ FRITTATINA ‘NZIVATA

Siete già stati in lungo e in largo, nun c’a facit chiù ‘e camminà…urge rimettersi in forze! Anche perché l’ora di pranzo si avvicina e vi aspetta una bella fila per qualsiasi pizzeria…conviene spuzzulià nu poc. Qualsiasi sia stato il vostro tour della mattina di sicuro vi ritroverete ancora al Centro Storico per cui imboccate Via dei Tribunali e preparate le vostre papille per un must: ‘a frittatina e’ past. Un capolavoro fritto fatto di “leggerissimi” bucatini conditi con besciamella, piselli e carne macinata. ‘Na bomba a ‘ mano! Ma di quelle belle.

Si consiglia fontanella a Piazza del Gesù per lavarsi le mani ‘nzivate.

PRANZO: ZITI ALLA GENOVESE

Si sa, l’appetito vien mangiano e aropp a’ frittatin ce vò coccos e chiù.. Urge un primo piatto ad hoc! La soluzione è uno zito spezzato alla genovese, magari mangiato da Tandem al centro storico. Qualora la frittatina d’aperitivo sia stata seguita da altri capolavori di rosticceria, sarà possibile anche solo assaggiare il sugo di cipolle della genovese su una semplice bruschetta.

Ps. si sconsiglia la genovese in caso di weekend romantici.

Pps. Seguirà prossimamente apposita guida ai luoghi pubblici dove potersi abbattere (riposare) un paio d’ore, aropp sti pranz liggier.

CENA: CUOPPO FRITTO

Avete notato che abbiamo omesso lo spuntino pomeridiano? Diciamo che vi stiamo mettendo a dura prova, per cui andremo dritti alla cena che, sorprendentemente, sarà fritta. Ebbene sì, per fare le cose per bene, un cuoppo fritto non può mancare! Chiamasi cuoppo un cono di carta paradisiaco pieno di zeppole, panzarotti, montanare, palle di riso e magari due zucchine fritte perché dopotutto la verdura sgrassa. Ne potrete trovare tanti ma se volete fare le cose per bene (e non sappiamo che voi siete gente come si deve) dirigetevi da Passione di Sofì, una signora che evidentemente ha tanto a cuore la felicità di tutti noi.

Non vi rimborseremo a priori, tanto sarete soddisfatti.

DOPO CENA: GRAFFA CIRO

Vi conosciamo bene, sappiamo che a quest’ora sarete a passeggio sul lungomare, chiedendovi il perché di aver prenotato solo pochi giorni a Napoli. Proprio quando cominciavate a digerire ecco che la vostra attenzione viene però destata da delle meravigliose nuvole ricoperte di zucchero. No, no…non si tratta di un allucinazione glicemica, bensì di uno dei simboli della tradizione partenopea: a’ graff’! Non si tratta semplicemente di un impasto lievitato fritto, ma di una poesia. Una poesia scritta dal sommo poeta Ciro a Mergellina, garanzia di felicità. Lo troverete, alla fine del lungomare, brillare come una luce mistica, accerchiata da una folla costante, ma non temete, la fila scorre e se nun scorre nun fa’ nient’ pecchè vale a’ pena!

Chiudete gli occhi e date un morso. Va tutto bene, sono le 2 del mattino e vi si è riaperto lo stomaco.

Ora sì che potete dire di aver vissuto una vera giornata a Napoli

Alla prossima, uagliù!

Le cose da mangiare a Napoli sono state consigliate da Fulvio Padulano, effe_pad su Instagram

