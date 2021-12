Apre a Napoli il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella Villa Comunale

Un nuovo eccezionale museo è stato aperto a Napoli nella villa comunale, nella Casina del Boschetto nell’ex Circolo della Stampa. Un museo della vicina Stazione zoologica Anton Dohrn dedicato alla promozione della conoscenza della biologia marina con migliaia di straordinari reperti

Aperto a Napoli ad inizio del mese di dicembre 2021 un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare.

Il Museo è un’estensione della prestigiosa Stazione Zoologica Anton Dohrn, istituzione scientifica di rilievo internazionale, che è l’Istituto Nazionale di Biologia Ecologia e Biotecnologie Marine, che ha ristrutturato la palazzina per realizzare un nuovo museo dedicato al mare e alla biodiversità.

Un nuovo museo dedicato alla conoscenza e promozione della biologia marina

La nuova struttura è destinata alla promozione della conoscenza della biologia marina e contiene migliaia di reperti e di libri. Si inizia dalla sala dei fossili, con l’origine della vita e poi seguendo il corridoio dell’evoluzione con le ere geologiche, il visitatore effettuerà un viaggio nel tempo nelle sale successive seguendo i meccanismi dell’evoluzione e degli adattamenti, attraverso tanti reperti ma anche opere d’arte e sculture.

Il percorso prosegue nella straordinaria galleria della Biodiversità dove troveremo le forme di vita presenti in mare rappresentate in modo artistico, con un grande totem dedicato alla evoluzione dei vertebrati. Completa il percorso del Museo il prestigioso archivio storico che contiene importanti documenti che iniziano dal 1872 anno in cui fu aperta la Stazione Zoologica Anton Dohrn .

Una nuova struttura che sarà un centro scientifico-culturale aperto al pubblico per promuovere la conoscenza dell’evoluzione della biodiversità della vita marina e che contiene anche una sala polifunzionale, un laboratorio didattico per gli studenti, un percorso giochi e didattica e un cinema all’aperto.

Le prestigiose sedi della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli

A Giugno del 2021 è stato riaperto a Napoli, completamente rinnovato, anche lo storico Acquario nella Stazione Zoologica Anton Dohrn in Villa Comunale, sul lungomare, il primo acquario pubblico aperto in Italia e uno tra i più antichi al mondo. L’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn fu aperto infatti al pubblico nel gennaio del 1874 ed a oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco.

La Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli oltre alla storica sede nella Villa Comunale ha aperto, pochi anni fa, un grande centro di ricerca e cura per le tartarughe marine a Portici nello storico complesso dell’ex Macello Borbonico che è il centro più grande del Mediterraneo.

Nella sede di Portico laboratori di ricerca e un “ospedale” dove curare gli animali feriti, con una nursery per i cuccioli, oltre che esposizioni per la didattica. Il Centro per Tartarughe Marine

