Riapre il Teatro Diana a Napoli: il programma degli eventi fino a dicembre 2020

Riapre dopo molti mesi di chiusura il Teatro Diana al Vomero, la prima da 86 anni di attività, proponendo un interessante cartellone tra prosa, musica e altri eventi culturali

Riparte in sicurezza, anche il Teatro Diana dopo i mesi di chiusura e presenta subito un interessante cartellone di eventi teatrali e musicali ma anche incontri culturali, presentazioni di libri e tanto altro.

Un programma importante che ripropone anche 4 spettacoli della scorsa stagione, che è stata fermata, ma con anche tanti altri nuovi eventi musicali, di prosa e culturali. Ci saranno anche tre incontri gratuiti con autori di libri il sabato mattina.

Poi si parte con la musica dall’8 ottobre fino al 4 novembre alle ore 19 con i concerti dell’associazione “Il Maggio della Musica” e poi da novembre prosegue l’Anteprima di Stagione con Peppe Barra e Lalla Esposito, con Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo ed anche con gli spettacoli per le scuole con Peppe Celentano e Gabriella Cerino.

A dicembre l’inizio della stagione teatrale probabilmente con Ferzan Ozpetek che porta a teatro uno dei suoi capolavori cinematografici: Mine Vaganti. Non mancherà uno spettacolo di Alessandro Siani e poi dal 2021 arriveranno Gigi e Ross, Vincenzo Marchioni e Giuseppe Zeno, Vincenzo Salemme, Maurizio Casagrande, Geppy Gleijeses e per concludere Massimo Ranieri. Un programma eccezionale e interessante che si terrà sempre in condizioni di sicurezza.

Teatro Diana – Anteprima di Stagione – Ottobre – Novembre 2020

Sabato 3 ottobre ore 11.30 Gigi di Fiore “Pandemia 1836 – Rassegna “L’incontri al Diana” – ingresso gratuito – La guerra dei Borbone contro il colera” (Utet) intervengono con l’autore il dott. Paolo Ascierto , lo scrittore Maurizio de Giovanni e il dott. Enzo D’Errico

Da giovedì 8 ottobre fino al 4 novembre alle ore 19 – sezione autunnale della 23esima stagione concertistica 2020 dell'Associazione Maggio della Musica – direzione artistica di Michele Campanella

Sabato, 10 ottobre ore 11.30 Gabriella Giglio " La stagione dell'amore" – Rassegna "L'incontri al Diana" – ingresso gratuito – intervengono con l'autrice: la giornalista Federica Flocco, lo scrittore Luca Trapanese, letture di Sergio Savastano

Venerdì 6, sabato 7, domenica 8 Novembre 2020 – Peppe Barra e Lalla Esposito in "Non c'è niente da ridere" regia di Lamberto Lambertini

Peppe Barra e Lalla Esposito in regia di Lamberto Lambertini Sabato 14 Novembre ore 21.00 – Compagnia del Teatro Nest – Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo in “ Quotidiane ispirazioni ” con Emanuele Ammendola, voce e contrabbasso Regia Giuseppe Miale Di Mauro

Sabato 28 novembre 11.30 Annella Prisco " Specchio a tre ante" (Guida editore) Rassegna "L'incontri al Diana" – ingresso gratuito – intervengono con l'autrice: Nino Daniele – Mauro Giancaspro – Franco Roberti – Michele Rossena letture a cura di Annamaria Ackermann e Mariarosaria Riccio Modera Lorenza Licenziati

Sabato 5 dicembre ore 21.00 – Domenica 6 dicembre ore 18.00 Anteprima spettacolo per le scuole "@Romeo e @Giulietta" – di Peppe Celentano – da un idea di Gianpiero Mirra
con Peppe Celentano e Gabriella Cerino

con Peppe Celentano e Gabriella Cerino

Spettacoli Dicembre 2020 – con date da definire

Mine Vaganti – Uno Spettacolo di Ferzan Ozpetek – Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo in coproduzione con Fondazione Teatro Della Toscana – Scene Costumi Luci Luigi Ferrigno Alessandro Lai Pasquale Mari

Extra Felicità tour – con Alessandro Siani – Scritto e diretto da Alessandro Siani

Maggiori informazioni – Teatro Diana Napoli