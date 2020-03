Città della Scienza di Napoli porta ogni giorno la scienza a casa nostra

© Napoli da Vivere

Ogni giorno da Città della Scienza ci saranno via web piccole dimostrazioni scientifiche, visite guidate ai Musei di Città della Scienza e esperimenti da ripetere da casa. #iorestoacasa

Anche Città della Scienza di Napoli lancia sui propri Social tante attività per adulti e bambini continuando la sua divulgazione scientifica anche da remoto per non interrompere il nostro contatto con il mondo

Ogni giorno troveremo sulla pagina Facebook di Città della Scienza, all’indirizzo che troverete alla fine del post, dimostrazioni scientifiche, visite guidate al Museo, esperimenti da realizzare assieme che potete ripetere da casa per restare uniti tutti assieme.

Un format digitale “La scienza a casa” che crea un’apertura tutta virtuale e quotidiana del grande Scienze Center di Bagnoli usufruendo dei semplici strumenti digitali a disposizione di tutti.

Un aiuto importante per tutti per restare a casa in questo periodo con il museo che riesce a raggiungerci ed a coinvolgerci con le sue straordinarie attività che potremo vedere ogni volta che vogliamo comodamente da casa. #iorestoacasa

Il primo interessante video di La scienza a casa

Ogni video giornaliero verrà spiegato da una breve introduzione che ci aiuterà a comprendere bene i fenomeni e i problemi che ci saranno illustrati. Di seguito il primo video sull’idrorepellenza:

“Da sempre la Natura è stata fonte di ispirazione del progresso tecnologico umano, le proprietà chimico-fisiche e biologiche degli organismi sono state studiate a fondo per poterle replicare nella manifattura e nell’industria. Oggi vediamo alcuni organismi che mostrano l’idrorepellenza, ossia determinati accorgimenti e strutture che impediscono alle molecole d’acqua di penetrare nei tessuti viventi e fare danni. ………..”