Hamburgeria Braceria Renella: dal 1985 la tradizione e passione della carne

La carne è una cosa seria. Qui si frolla fino a 2 mesi!

La carne è gioia e delizia dei palati. Quando se ne parla è tifo da stadio, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda. Ma i MACELLAI RENELLA dal 1985 si tramandano la grande passione. Dove? Ad Acerra. Oramai sono un punto di riferimento non solo nel loro comune. Ora, vi chiederete, perché oltre a vendere carne da decenni non possono anche cucinarla?

Un macellaio, sa come si tratta, come si cucina come si prepara la carne. Possiamo girarci intorno, ma in pochissimi ne sanno di più di un macellaio con storia alle spalle di come si porta in tavola la carne cucinata! Quali abbinamenti ne esaltano i sapori e aromi. Ecco che nel 2019 prende vita l’HAMBURGERIA BRACERIA RENELLA. Oramai la carne è una religione, e qui la famiglia Renella può dire la sua.

Giuseppe insieme ai figli Pasquale, Angela e Giulia hanno dato vita alla SELEZIONE RENELLA che vanta carni con frollature di 30 giorni, anche fino a 60 giorni. Cioè non so se mi spiego…. 2 mesi di frollatura, “scusate se è poco”. Come gli appassionati e i gastrofighetti sanno la frollatura permette di rilassare le fibre muscolari della carne così da farle acquisire maggiore gusto, digeribilità e una morbidezza unica. La COSTATA RENELLA, servita su pietra rovente, è UN INCONTRO DEI SENSI.

Il suono, il fumo e i colori della cottura aumentano la salivazione…. insomma tanta roba. Come non apprezzare la TARTARE: Battuta di Garronese al lime, granella di pistacchio di Bronte tostato e quenelle di ricotta all’arancia. Oppure la Battuta di Fassona Piemontese con mozzarella di bufala Campana montata con olio Evo Pugliese, acciughe del Mar Cantabrico, uova di salmone e fiocchi di sale alla vaniglia. Da aggiungere il FILETTO: alla brace con fonduta di Blu Stilton, spinaci al burro e gherigli di noci. Oppure alla brace in crosta di pistacchio di Bronte e quenelle di ricotta Romana. Ma non è finita qui con la TAGLIATA RIBEYE, e la TAGLIATA DI CUBEROLL.

La carne di qualità incontra anche il PANINO! Tra i più venduti il Bombastic: Hamburger di chianina, rucola, parmigiana di melanzane, provola, mortadella e bacon. Da non dimenticare un’ampia scelta di VINI da abbinare alle prestigiose creazioni… In fatto di carne la famiglia Renella ha voluto mettere a proprio agio tutti gli amici con un format dove sei a tuo agio, nella confort zone potrai gustare il mondo e la selezione Speciale targata Renella!

Braceria Renella: Info e Contatti