La Rondine di Giacomo Puccini al Teatro di San Carlo a Napoli

La Rondine di Puccini in origine era stata concepita come operetta, solo successivamente Puccini la trasformò in un’opera vera e propria

Venerdì 16 e domenica 18 ottobre 2020 al Teatro San Carlo di Napoli andrà in scena la Rondine una commedia lirica in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di Giuseppe Adami tratto da un libretto di A.M.Wilner e Heinz Reichert.

Al Teatro San Carlo la Rondine verrà presentata con una esecuzione in forma di concerto con l’Orchestra del Teatro di San Carlo diretta da Juraj Valčuha e, tra gli interpreti, Ailyn Perez nella parte di Magda e Ruth Iniesta in quella di Lisette e con Michael Fabiano che interpreta Ruggero.

A Napoli uno spettacolo in sicurezza ma con posti ridotti

Per assicurare il rispetto della normativa vigente e la massima sicurezza agli spettatori in sala i posti del Teatro di San Carlo sono stati ridotti da 1.444 a soli 250 e nella sala sono state applicate delle divisioni in plexiglass.

I palchi potranno invece ospitare massimo 2 persone e per forza congiunti.

“La Rondine” di Puccini al San Carlo: prezzi, orari e date