Yoga e di Pilates nella splendida Reggia di Portici

Non solo bellezza e storia nella splendida Reggia borbonica di Portici ma anche benessere per il corpo e per la mente con dei nuovi corsi di pilates e yoga che si terranno ogni sabato di ottobre e di novembre 2020

A partire da sabato 10 ottobre 2020 la splendida Reggia borbonica di Portici ospiterà lezioni di pilates e yoga che si terranno di mattina (pilates alle ore 11.00) e di pomeriggio (yoga alle ore 17.00). I corsi continueranno in tutte le giornate di sabato fino a novembre 2020.

Sport e cultura nella bella Reggia tra salute fisica e benessere della mente immersi nella quiete delle sale della residenza borbonica: un’esperienza unica e da provare.

Yoga Experience nella Reggia di Portici

Le lezioni di Yoga si terranno nei giorni 10 e 24 ottobre / 7 e 21 novembre 2020 di sabato dalle ore 17:00 alle 19:30. Per partecipare è in vendita uno speciale abbonamento che comprende le 4 lezioni + 1 ingresso ai musei per visitare gli spazi museali della Reggia di Portici. I partecipanti all’evento potranno visitare prima dell’inizio gli spazi del Centro Museale (Museo Ercolanense e Appartamento storico) previa esibizione del biglietto.

Si consigliano abiti comodi, un tappetino ed un pareo o una leggera coperta per la pratica di yoga nidra, in quanto con il rilassamento la temperatura del corpo si abbassa ed è importante essere ben caldi. Il costo dello yoga pass: 28,00 € (4 incontri più un ingresso al museo) ed è gratuito under 5. Parcheggio interno gratuito. La prenotazione è obbligatoria e l’acquisto dei biglietti è online

Pilates nella Reggia di Portici

Le lezioni di Pilates si terranno nei giorni di ottobre: 10, 17, 24, 31 e novembre: 7, 14, 21, 28 dalle ore 11:00 alle 12:00. In vendita uno speciale abbonamento che comprende o 4 lezioni + 1 ingresso ai musei oppure 8 lezioni + 2 ingressi ai musei. Le lezioni si terranno nelle sale dell’appartamento storico e saranno condotte da Antonella Langella, istruttrice professionista certificata Polestar Pilates.

Si potrà scegliere di partecipare alle singole lezioni, o acquistare un pass per 4 oppure un pass per 8 lezioni. I costi sono i seguenti: 1 lezione 9 €; 4 lezioni: 30€ + 1 biglietto omaggio per l’ingresso ai musei (cedibili); 8 lezioni: 60 € + 2 biglietti omaggio per l’ingresso musei (cedibili).

I partecipanti saranno Min: 6 – Max: 16 e non ci sono limiti di età e non servono esperienze pregresse. Per informazioni è possibile rivolgersi a o telefonare ai numeri: 0812532016 – 0812532007 (dal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle ore 18:30). prenotazioni entro ogni venerdì antecedente le lezioni, entro le ore 12:00. Parcheggio interno gratuito. Acquisto e prenotazione solo online

Maggiori informazioni – Reggia borbonica di Portici