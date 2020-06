Il Museo Archeologico Georges Vallet riapre gratis a Piano di Sorrento

📌 Da sabato 20 giugno si può di nuovo visitare il Museo archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet a Piano di Sorrento. 🏦🌳 Intitolato al famoso studioso e archeologo Georges Vallet, si trova all'interno della neoclassica Villa Fondi De Sangro con il suggestivo giardino che affaccia sul Golfo.🧐 Il Museo racconta la storia della penisola sorrentina dalla preistoria all’età romana.🚶‍♀️🚶‍♂️ Dal piano terra, con il tumulo funerario del mitico fondatore di Sorrento, Liparo, si accede al primo piano dove si possono vedere le sezioni dedicate alle necropoli, ai culti e ai santuari e infine agli abitati, in particolare alle ville romane che costellavano il territorio, come quella di Pollio Felice a Capo di Sorrento.🔍 L’allestimento è arricchito da supporti multimediali: attraverso il nuovo percorso di visita, predisposto per la sicurezza, si arriva alla sala immersiva con la ricostruzione digitale, che simula anche lo scorrere dell'acqua, nello splendido Ninfeo a mosaico risalente al I secolo d.C., che si può ammirare nel parco.🌊 Ritrovato in una delle ville romane sul mare raffigura un raffinato fondo marino e un giardino fiorito dai colori brillanti che richiamano lo scenario naturale in cui è collocato.👉 Continua a seguirci per scoprire i musei e siti riaperti!#mibact #museitaliani #tornoalmuseo #laculturanonsiferma #museoarcheologicodellapenisolasorrentinageorgesvallet #drmcampania #drmcam

