Teatro On the road per il Nuovo Teatro Sanità: spettacoli in Luoghi e Teatri di Napoli

Facebook NTS

Il Nuovo Teatro Sanità si reinventa e crea ‘On the road – Tutte le strade portano a teatro’

Stagione particolare anche per il Nuovo Teatro Sanità di Napoli che, con le restrizioni imposte dal distanziamento sociale, non potrà rappresentare i suoi spettacoli nella sua sede storica di Piazzetta S. Vincenzo 1 alla Sanità a Napoli.

I posti disponibili con le nuove regole diventerebbero pochissimi e allora bisogna organizzarsi. E, a Napoli, si sa una soluzione si trova sempre ed ecco che parte una stagione “On the road – Tutte le strade portano a teatro” che sarà il titolo dell’ottava stagione del Nuovo Teatro Sanità.

Da settembre a dicembre 2020 il collettivo artistico ntS’ ha trovato ospitalità in altri teatri e istituzioni culturali della città che accoglieranno e proporranno gli spettacoli del Nuovo Teatro Sanità.

Parliamo del Museo Madre, del Teatro Bellini e anche della Fondazione di Comunità San Gennaro che offre la Basilica di Santa Maria della Sanità per gli spettacoli dell’ottava stagione previsti per il momento fino a dicembre. Oltre a queste location il Nuovo Teatro Sanità ospiterà tre spettacoli nella sua piccola sala di Piazzetta S. Vincenzo.

Poi per il 2021 si troverà una soluzione e in attesa c’è già un titolo per la seconda parte di Stagione che si chiamerà “Guest in Sanità”: “guest” nel senso di ospitalità e di ospite illustre.

Intanto si è già partiti, con successo, dal 18 al 20 settembre al Museo Madre con lo spettacolo delle “Biografie di artisti sconosciuti” in collaborazione don la Fondazione Donnaregina. Di seguito il programma da ottobre a dicembre 2020

Nuovo Teatro Sanità – programma ottava stagione

Basilica di Santa Maria della Sanità – dal 13 al 18 ottobre 2020 – “ ‘A freva – La peste al Rione Sanità” regia di Mario Gelardi con Simone Borrelli, Michele Brasilio, Ivan Castiglione, Agostino Chiummariello, Paolo Cresta, Carlo Geltrude, Davide Mazzella, Gaetano Migliaccio, Alessandro Palladino, Beatrice Vento.

regia di Mario Gelardi con Simone Borrelli, Michele Brasilio, Ivan Castiglione, Agostino Chiummariello, Paolo Cresta, Carlo Geltrude, Davide Mazzella, Gaetano Migliaccio, Alessandro Palladino, Beatrice Vento. Nuovo Teatro Sanità – dal 23 al 25 ottobre 2020 – “Dancecrossing ” Modelli Di Mobilità Culturale di Movimento Danza“. Progetto di danza contemporanea

” Modelli Di Mobilità Culturale di Movimento Danza“. Progetto di danza contemporanea Piccolo Bellini – dal 29 ottobre al 1 novembre 2020 – “Quattro uomini chiusi in una stanza” di Mario Gelardi con Ivan Castiglione, Carlo Geltrude, Gennaro Maresca, Alessandro Palladino

di Mario Gelardi con Ivan Castiglione, Carlo Geltrude, Gennaro Maresca, Alessandro Palladino Piccolo Bellini – dal 12 al 15 novembre 2020 – “La Vacca” di Elvira Buonocore, con Vincenzo Antonucci, Anna De Stefano, Gennaro Maresca

di Elvira Buonocore, con Vincenzo Antonucci, Anna De Stefano, Gennaro Maresca Nuovo Teatro Sanità – dal 20 al 22 novembre 2020 – “Senza Sangue“, scritto e diretto da Diego Maht con Sara Guardascione, Gaetano Migliaccio, Enrico Pacini

– scritto e diretto da Diego Maht con Sara Guardascione, Gaetano Migliaccio, Enrico Pacini Piccolo Bellini – dal 26 al 29 novembre 2020 – “Plastilina“ di Marta Buchaca, regia di Mario Gelardi con Teresa Saponangelo, Ivan Castiglione, Vincenzo Antonucci, Mariano Coletti, Giampiero De Concilio, Arianna Iodice

di Marta Buchaca, regia di Mario Gelardi con Teresa Saponangelo, Ivan Castiglione, Vincenzo Antonucci, Mariano Coletti, Giampiero De Concilio, Arianna Iodice Nuovo Teatro Sanità – dal 4 al 6 dicembre 2020 -“Questa lettera sul pagliaccio morto“, testo e regia di Davide Pascarella con Paola Senatore.

testo e regia di Davide Pascarella con Paola Senatore. Piccolo Bellini – dal 10 al 13 dicembre 2020 -“BI – Fratelli“ – adattato da Mario Gelardi, regia di Emanuele Valenti con Arianna Cozzi, Carlo Geltrude, Alessandra Mantice, Salvatore Nicolella

Maggiori informazioni – Nuovo Teatro Sanità – 339.666.64.26

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata