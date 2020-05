Rebecca Horn a Napoli: un video di Pappi Corsicato sulle opere dell’artista in città

La grande artista internazionale Rebecca Horn, quella delle “capuzzelle” a Piazza Plebiscito, torna a Napoli con un video del regista Pappi Corsicato in cui ci sono le mostre e la storia di questa grande artista. Corsicato è il regista e documentarista napoletano che cura la regia di “Vivi e lascia vivere” la nuova fiction con Elena Sofia Ricci

Rebecca Horn è una delle artiste contemporanee che, a cavallo degli anni 2000, riempivano Piazza Plebiscito con le loro opere durante le feste di Natale. In particolare a Natale del 2002 la Horn ebbe l’incarico, dal sindaco Bassolino, di realizzare una grande opera d’arte che occupasse l’intera piazza del Plebiscito.

Nacque così “Spiriti di Madreperla” ma i napoletani la chiamavano le “capuzzelle” perché la Piazza fu riempita di centinaia di “capuzzelle” tanti teschi neri disseminati lungo la pavimentazione della piazza e di cerchi luminosi di madreperla al neon a qualche metro da terra.

La Horn si ispirò al Cimitero delle Fontanelle e ai racconti di Matilde Serao del libro “Napoli sotterranea”.

Le opere nella piazza furono poi smontate dopo il Natale, come le altre degli anni precedenti, ma Rebecca Horn tornò a Napoli nel 2005 con la mostra “Spiriti” al Museo Madre e una sala del Museo d’arte Contemporanea di Napoli ospita ancora le “Capuzzelle” della Horn.

Il video di Pappi Corsicato

Nel bel video del regista Pappi Corsicato, regista e documentarista napoletano che cura la regia di “Vivi e lascia vivere” la nuova fiction con Elena Sofia Ricci in onda sulla RAI, ci sono le mostre e la storia di questa grande artista.

In particolare quelle che sono state ospitate allo Studio Trisorio che ha esposto più volte la grande artista tedesca e che ospita, sulla pagina facebook, anche questo bel video che racconta momenti importanti per la città di Napoli. Il Video è disponibile sulla pagina facebook della Galleria d’arte TRISORIO che rappresenta grandi artisti come Bill Beckley, Daniel Buren, Jan Fabre, Rebecca Horn, Felice Varini e tanti altri.

Studio Trisorio – Rebecca Horn