Comicon Extra: mostre, eventi ed attività in Campania da luglio a dicembre 2020

Da luglio a dicembre 2020 si terrà COMICON Extra, un’edizione speciale del grande salone del fumetto con tante attività online e dal vivo che si terranno in tutte le cinque province campane

La prossima edizione del COMICON, il Salone Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop, si terrà nella primavera del 2021 e sarà una grande festa, come l’abbiamo vissuta fino all’anno scorso. Ma da luglio a dicembre 2020 ci sarà un’edizione speciale del COMICON Extra, nata grazie al supporto della Regione Campania, che presenterà tante attività online e dal vivo, che si terranno nelle cinque province campane.

A caratterizzare COMICON Extra ci sarà, a cominciare dal prossimo autunno, un ricco cartellone di mostre e incontri. Dunque un evento diffuso in tutta la Campania che si svolgerà attraverso tanti eventi in tante location in attesa della prossima edizione alla Mostra d’Oltremare.

Le mostre del COMICON Extra

Tex – 70 anni di un mito , in collaborazione con Sergio Bonelli Editore dal 18 settembre al 18 ottobre 2020, Palazzo Fruscione, Salerno;

, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore dal 18 settembre al 18 ottobre 2020, Palazzo Fruscione, Salerno; Nel Segno di Manara dal 1° ottobre al 29 novembre 2020, Rocca dei Rettori, Benevento;

dal 1° ottobre al 29 novembre 2020, Rocca dei Rettori, Benevento; Giuseppe Camuncoli – da Spider-Man al Premio Eisner dal 15 ottobre al 28 novembre 2020, Museo Irpino Carcere Borbonico, Avellino

dal 15 ottobre al 28 novembre 2020, Museo Irpino Carcere Borbonico, Avellino Igort: 5 è il numero perfetto dal 13 novembre al 27 dicembre 2020, Caserta

dal 13 novembre al 27 dicembre 2020, Caserta Manga Made in Italy in ASIAN FOQUS dal 29 settembre al 31 ottobre, FOQUS, Quartieri Spagnoli, Napoli

in ASIAN FOQUS dal 29 settembre al 31 ottobre, FOQUS, Quartieri Spagnoli, Napoli Adolescenze italiane . Vite e desideri giovanili nel fumetto Tra il 2020/2021 a Napoli

. Vite e desideri giovanili nel fumetto Tra il 2020/2021 a Napoli Moebius – Alla ricerca del tempo prevista nella primavera 2021

prevista nella primavera 2021 Lucy. la speranza del grande fumettista Tanino Liberatore a Dicembre negli spazi della sezione Preistoria e Protostoria del Museo Archeologico di Napoli

E poi i tre istituti culturali europei di Napoli, Institut Français, Goethe-Institut e Instituto Cervantes, collaboreranno con COMICON attraverso mostre, incontri fisici e virtuali, lezioni e proiezioni tra i vari Istituti a partire dal mese di settembre 2020.

La Attività OnLine di COMICON Extra

Oltre ad un ricco programma di mostre ed eventi, che si svolgeranno nel rispetto delle attuali norme di sicurezza, si terrà anche una vasta attività online.

Nel mese di luglio ci sarà un’avventura ‘Epic’ di Dungeons & Dragons che intratterrà più di 100 giocatori di ruolo, mentre il Kpop Fight Fest metterà alla prova i tanti appassionati di musica e ballo.

Non mancheranno anche tante iniziative in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube di COMICON tra cui i Ring, alcuni appuntamenti con autori Argentini, in collaborazione con la Scuola Italiana di Comix, un’originale edizione di disegno live chiamata Mazzate Italian League e l’immancabile e prestigioso appuntamento di COMICON con i Premi Micheluzzi.

In particolare

INFERNAL PURSUIT . UN’AVVENTURA EPIC DI D&D -19 luglio 2020, evento online

. UN’AVVENTURA EPIC DI D&D -19 luglio 2020, evento online KPOP DANCE FIGHT FEST . TOP PLAYER CHALLENGE dal 18 al 31 luglio 2020, evento online (Calendario performance:18 Luglio NORD-19 Luglio CENTRO NORD – 24 Luglio CENTRO SUD – 25 Luglio SUD E ISOLE – 31 Luglio Finale

. TOP PLAYER CHALLENGE dal 18 al 31 luglio 2020, evento online (Calendario performance:18 Luglio NORD-19 Luglio CENTRO NORD – 24 Luglio CENTRO SUD – 25 Luglio SUD E ISOLE – 31 Luglio Finale COMICON Live Online RING LIVE ! – un appuntamento al mese da settembre.

! – un appuntamento al mese da settembre. LA LINEA ARGENTINA – In partnership con Scuola Italiana di COMIX, da ottobre, quattro appuntamenti in diretta streaming

– In partnership con Scuola Italiana di COMIX, da ottobre, quattro appuntamenti in diretta streaming MAZZATE ITALIAN LEAGUE – Un gruppo di disegnatori che si confrontano in diretta, in autunno I primi quattro classificati, inoltre, si sfideranno dal vivo durante l’edizione 2021 di COMICON, a Napoli.

– Un gruppo di disegnatori che si confrontano in diretta, in autunno I primi quattro classificati, inoltre, si sfideranno dal vivo durante l’edizione 2021 di COMICON, a Napoli. PREMI COMICON/MICHELUZZI – metà di settembre.

Maggiori informazioni COMICON Extra