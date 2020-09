La Nutella® sceglie i Faraglioni di Capri per la nuova etichetta

Una gustosa novità che riguarda i barattoli della Nutella. Esce la serie “Ti Amo Italia” una nuova griffe di Nutella dedicata ai posti più belli in Italia.

Bella iniziativa della Ferrero, la casa di Alba che produce dal 1964 la buona Nutella la crema gianduia con cacao e nocciole famosa oramai in tutto il mondo. In accordo con Enit l’Agenzia Nazionale del Turismo la Nutella produrrà anche delle confezioni speciali per valorizzare l’Italia.

L’iniziativa si chiama “Ti Amo Italia” e prevede 30 nuove confezioni in edizione limitata e da collezione con le immagini più suggestive dell’Italia. La Special Edition uscirà il 12 ottobre 2020 e sarà un invito a ricordare quanta meraviglia ci circonda, promuovendo un processo di riscoperta di alcuni dei posti più belli in Italia.

La serie limitata di “Ti Amo Italia” avrà 30 vasetti che celebrano tutta l’Italia toccando tutte le regioni ed è stata realizzata in collaborazione con ENIT, per valorizzare e promuovere il territorio italiano e diffondere maggiore consapevolezza sulla bellezza che ci circonda.

Per la Campania i Faraglioni di Capri e non solo

Per la Campania ci sarà una speciale confezione con gli straordinari Faraglioni di Capri. Ma non ci sarà solo il barattolo con la bella immagine del luogo.

Infatti su ogni vasetto, inquadrando il QR code, sarà possibile vivere un’esperienza immersiva di virtual reality collegandosi ad una piattaforma dove troveremo informazioni sul territorio, sulla sua storia e cultura e poi ci saranno anche delle simpatiche di video-ricette legate alla tradizione culinaria del posto “rivisitate in chiave Nutella.”

Compreremo dunque “un’esperienza” con un semplice barattolo che unirà il gusto della Nutella ad un’avventura digitale tra i luoghi più belli d’Italia. Un viaggio multisensoriale che contribuirà ad affermare l’Italianità e le eccellenze del Made in Italy con un brand immediatamente riconoscibile.

I luoghi rappresentati dai vasetti sono:

Abruzzo: Gran Sasso

Basilicata: Matera

Calabria: Arco Magno di San Nicola Arcella

Campania: Faraglioni di Capri

Emilia Romagna: Portici di Bologna

Friuli Venezia Giulia: Vigneto di Savorgnano – Lago di Fusine

Lazio: Civita di Bagnoregio – Monte Circeo – Via Appia Antica

Liguria: Cinque Terre

Lombardia: Lago di Como

Marche: Colli di San Severino

Molise: Cascate di Santa Maria del Molise

Piemonte: Langhe – Monte Rosa – Lago Maggiore

Puglia: Alberobello – Roca Vecchia

Sardegna: Arcipelago della Maddalena – Su Nuraxi di Barumini

Sicilia: Scala dei Turchi – Stromboli

Toscana: Val d’Orcia

Trentino Alto Adige: Parco Adamello Brenta – Lago di Braies

Umbria: Piani di Castelluccio

Valle d’Aosta: Gran Paradiso

Veneto: Venezia – Burano

Altre iniziative della Nutella che hanno riguardato Napoli

Nutella ha prodotto, nel 2015, un’altra serie limitata di barattoli con sull’etichetta delle espressioni in dialetto locale. All’epoca ne uscirono ben 8 barattoli con espressioni in napoletano del tipo ‘uaglió! o jamm’bbèll’ o muvìmm’c’! o comm’staje? E furono un grande successo.

L’anno prima in molti ricorderanno che il 18 maggio 2014, la Nutella organizzò un grande evento-concerto gratuito a Piazza del Plebiscito a Napoli dedicato ai 50 anni della Nutella. In piazza si esibirono Mika altri cantanti e gruppi musicali italiani, tra cui Arisa, Simona Molinari, Giuliano Palma, Almamegretta, James Senese. La grande festa dei 50 anni al Plebiscito

