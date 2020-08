Apre Carbona’, la prima Osteria Romana in Campania

Di’ la verità, quante volte hai pensato: “me magno na bella carbonara”. Ma poi, girando per i locali di Napoli e dintorni, pochi si avvicinano realmente a quello che è considerato un must della cucina romana e italiana nel mondo. Ogni volta che sale il desiderio puoi mai percorrere in auto 200 km.. Una pazzia (ma c’è chi lo fa)! Ecco che arriva in aiuto Bruno Sculli e il suo nuovo format: Carbona’! Un locale interamente dedicato alla tradizione culinaria capitolina. Daje Bru’!

“Meglio ’n giorno da magnatore de carbonara che mille de dieta”.

Così direbbero a Roma, e c’hanno ragione li Romani! Come resistere ai tonnarelli freschi prodotti in esclusiva da un pastificio artigianale, al guanciale spadellato ad hoc, alla carbonara preparata con sole uova fresche biologiche? Nun se pò. Stacce!

“Meglio murì sazio ca’ campà diúno” diciamo invece noi a Napoli, perchè Carbona’ è pieno di specialità: Tortelloni di brasato con cacio e pepe, ravioli ricotta e pecorino al ragù di cinghiale, agnolotti ripieni di stracciatella di bufala con sugo alla amatriciana, coda alla vaccinara, trippa alla romana, carciofi alla giuda e meglio non continuare perchè l’acquolina in bocca è già tanta.

Bruno chiama Carlo Cuomo, cofounder di #NapoliFoodPorn: “vieni devi provare una cosa in anteprima”. I quattro mostri sacri della capitale, Carbonara, Cacio & Pepe, Amatriciana, e Gricia. Carbona’ rispecchia a pieno la tradizione della cucina romana, per non parlare del guanciale… Il taglio e la cottura gli conferiscono prima croccantezza poi morbidezza per una piacevole esplosione di sapori.