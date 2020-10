CineMagazzini: rassegna di film dedicati alla fotografia ai Magazzini Fotografici di Napoli

Si terrà presso la sede di Magazzini Fotografici, nel centro storico di Napoli, la nuova edizione di CineMagazzini la rassegna di film dedicati alla fotografia. In particolare l’evento presenterà film di tre grandi nomi della fotografia internazionale: Joel Meyerowitz, Robert Mapplethorpe e Gilbert Garcine.

Dal 15 ottobre al 10 dicembre 2020, sempre con doppia proiezione alle ore 19:00 e alle ore 21:00 presso la sede di Magazzini Fotografici in Via San Giovanni in porta, 32 a Napoli si terrà CineMagazzini.

CineMagazzini è una rassegna di film dedicati alla fotografia con film da non perdere dedicati a tre grandi fotografi internazionali: Joel Meyerowitz, Robert Mapplethorpe e Gilbert Garcine.

Magazzini Fotografici è uno spazio no profit che ha come obiettivo la divulgazione della fotografia finalizzata alla creazione di un dialogo che sia occasione di scambio e di arricchimento culturale e si trova nel centro storico di Napoli, patrimonio UNESCO, nell’antico Palazzo Caracciolo D’Avellino del Decumano superiore.

Per la visione del film è obbligatoria la prenotazione, e le proiezioni sono 2 al giorno organizzate nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza. Per le proiezioni è richiesto ai soci di Magazzini Fotografici un contributo di 3€.

15 Ottobre 2020 – doppia proiezione h19:00 e h21:00 – JOEL MEYEROWITZ di Robert Gilberg – (1981) 57 min. Il documentario, girato nel 1981, è stato reso pubblico solo di recente. Il regista Robert Gilbert racconta Joel Meyerowitz, seguendolo per le strade New York, accompagnato dal curatore e scrittore Colin Westerbeck. 57 minuti per raccontare il suo approccio alla fotografia di strada ed offrire un piccolo assaggio sui suoi metodi e strumenti di lavoro, tra cui la piccola Leica da 35 mm e la grande fotocamera a lastra.

12 Novembre 2020 – doppia proiezione h19:00 e h21:00 – ROBERT MAPPLETHORPE – LOOK AT THE PICTURE di Fenton Bailey, Randy Barbato – (2016) 108min. Un docufilm che racconta, senza falso pudore, la vita e le opere tanto controverse di Robert Mapplethorpe. Grazie all'esclusivo accesso all'archivio dell'artista, i registi Randy Barbato e Fenton Bailey, vincitori dell'Emmy Award, ci aprono le porte della New York edonista e libertaria degli anni settanta, della sua scena gay e sadomaso, e della vita privata di Mapplethorpe, figura chiave della fotografia del ventesimo secolo.

10 Dicembre 2020 – doppia proiezione h19:00 e h21:00 – GILBERT GARCIN, TUTTO PUO' SUCCEDERE di Ralf Kämpfe – (2015) 53 min – Il documentario racconta l'incredibile storia di Gilbert Garcin, pensionato, ex commerciante di lampade a Marsiglia, che a all'età di 63 anni trasforma la sua passione per la fotografia in arte, sorprendendo il pubblico con il suo umorismo e un uso dell'assurdo simile a quello di Magritte. Un uomo che nella vita ha fatto tutt'altro, e che solo dopo il pensionamento ha iniziato a fotografare, raggiungendo contro ogni plausibile aspettativa la notorietà internazionale.

Per info e prenotazioni: admin@magazzinifotografici.it +39 338 1971084 – Magazzini Fotografici – Via San Giovanni in porta, 32 – 80139 Napoli

