Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 25 al 28 aprile 2024

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesi dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Sagre e feste in Campania dal 25 al 28 aprile 2024, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

La Sagra della Salsiccia Rossa a Castelpoto nel beneventano, presidio Slow Food

Si terrà a Castelpoto dal 24 al 27 aprile 2024 la bella Sagra della Salsiccia Rossa. Castelpoto è in provincia di Benevento alle pendici del Monte Taburno a circa 300 metri di altitudine ed ha organizzato uno degli eventi più gustosi dell’anno per valorizzare lo squisito insaccato beneventano, un presidio Slow Food realizzato nel rispetto della tradizione. Per questa 17sima edizione anche una serie di eventi interessanti per questi giorni. Si inizia il 24 aprile a partire dalle ore 21 con il concerto dei Trementisti. Poi il 25 Aprile ci sarà il Motoraduno della Salsiccia Rossa, con ritrovo fissato alle ore 10.00 per poi proseguire con il Motogiro: per l’occasione ci saranno gli Stand aperti anche a pranzo. Il 26 Aprile alle ore 21.00 ci sarà lo spettacolo musicale di Rochitos mentre il 27 Aprile, sempre alle ore 21.00, la sagra si chiuderà con la musica popolare dei Picarielli. Sagra della Salsiccia Rossa

Roscigno Fest: a Roscigno Vecchia la Festa dell’Asparago Selvatico e della Selvaggina

Torna la grande festa dell’asparago selvatico, uno dei protagonisti delle tavole cilentane con la 13^ edizione della Festa dell’Asparago Selvatico e della Selvaggina. Una bella festa che si terrà dal 25 al 28 aprile e il 1° maggio 2024 nel suggestivo borgo di Roscigno Vecchia (SA). Una 13° Edizione della Festa dell’Asparago Selvatico promossa dal Comune di Roscigno ed organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Roscigno Vecchia e varie associazioni della zona che si svolgerà nel Centro Storico del paese di Roscigno, conosciuto come Roscigno Vecchia.Roscigno Fest

La Sagra del Carciofo IGP di Paestum con 8 serate di gastronomia e musica

Ben otto giorni di festa a Paestum dal 24 aprile al 1 maggio 2024 per la 16° Festa del Carciofo Igp di Paestum. La festa del carciofo IGP di Paestum si terrà in piazza Borgo Gromola a Capaccio Paestum vicino Salerno. Sagra del Carciofo IGP

La Sagra del Carciofo di Pietrelcina 2024, Presidio Slow Food

Quest’anno la 44ª Sagra del Carciofo di Pietrelcina, Presidio Slow Food, si terrà su 4 giorni con tre imperdibili appuntamenti con l’Apericarciofo nei giorni 21,25 e 28 aprile 2024 e poi con una serata finale il giorno 4 maggio 2024 con i Lumanera in concerto! Sagra del Carciofo di Pietrelcina.

Andar per Sentieri a Ischia: 10 itinerari a piedi per scoprire l’isola e la sua enogastronomia

Dal 25 Aprile al 1° Maggio 2024 dieci straordinari itinerari organizzati dalla Pro Loco Panza dal bosco di Zaro, alla Colombaia di Visconti, al sentiero del faro di Punta Imperatore e tanti altri luoghi stupendi per scoprire la parte verde dell’isola d’Ischia. Sentieri belli e particolari che si percorreranno con esperti per inoltrarsi sui fianchi verdeggianti del monte Epomeo tra le “parracine” di tufo verde. Straordinari sentieri dell’Isola Verde che attraversano vigne e frutteti, selve ombrose e luoghi segnati dall’antica presenza dell’uomo, percorsi dolci e accoglienti o aspri e scoscesi che comunque regalano panorami da sogno sul mare. Andar per Sentieri a Ischia

Ritorna la Sagra del Maiale a Senerchia in Irpinia, nell’Alta Valle del Sele

Nel weekend dal 25-26-27-28 Aprile 2024 ritorna la bella Sagra del Maiale a Senerchia in Irpinia, con 4 giorni di festa, tanto buon cibo e vino locale. La Sagra del Maiale si terrà sempre nei caratteristici spazi di Piazza Umberto I di Senerchia ed è una festa nata nel 1989 a cura della Pro Loco per ritrovarsi in piazza e festeggiare un classico rito di molte famiglie del paese, l’uccisione del maiale, la sua macellazione. la Sagra del Maiale a Senerchia

Irpinia Terra di Mezzo 2024: Un Festival Itinerante di Gastronomia e Cultura

Tutti eventi gratuiti dal 13 al 28 aprile 2024 per la quarta edizione del festival itinerante Irpinia Terra di Mezzo, un progetto ideato da Fiorenza Calogero che propone tantissimi eventi per scoprire le bellezze monumentali, paesaggistiche e culinarie della bella terra d’Irpinia. Sei appuntamenti speciali primaverili per scoprire le bellezze di sei luoghi splendidi della provincia irpina a Sorbo Serpico, Pietradefusi, Santa Lucia di Serino, Salza Irpina, Cesinali e Santo Stefano del Sole che apriranno le loro “porte” ai visitatori per presentare le loro bellezze culturali e la cucina locale d’eccellenza. Tutti gli eventi sono gratuiti e sono in ogni comune un Salotto Gastronomico dove assaggiare piatti tipici e bontà preparate con materie prime locali di alta qualità. Un’Escursione Culturale nella zona permettendo di far conoscere ai visitatori la storia e i paesaggi di una bella. E poi le Degustazioni di Primi Piatti Tipici locali. Il 27 APRILE eventi a Cesinali mentre il 28 APRILE il festival arriva a Santo Stefano del Sole sempre con Escursioni Culturali, Salotto Gastronomico e Degustazioni . Irpinia Terra di Mezzo 2024

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze di Aprile

Anche per tutto il mese di aprile 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

Il Mese delle Oasi: Festa della natura all’Oasi degli Astroni a Napoli con un mese di eventi

Dal 21 aprile al 26 maggio 2024 nella grande e bellissima Riserva Naturale Oasi WWF Cratere degli Astroni di Napoli si festeggia la primavera e la natura con il ”Mese delle Oasi WWF” un mese di eventi per grandi e bambini a contatto con le bellezze naturali dell’Oasi WWF. Nell’Oasi degli Astroni ci si immerge in un bellissimo e fitto bosco di 250 ettari, vecchio centinaia di anni, cresciuto da un antico cratere vulcanico. Non mancano tre incantevoli specchi d’acqua tra cui il Lago Grande, alimentato dalle acque della stessa falda che gli diede vita. Prossime 27 aprile: L’incanto degli Astroni, un evento culturale e gastronomico che accompagnerà i visitatori alla scoperta del bosco degli Astroni e delle Cantine Varchetta; 28 aprile: Disegnare la natura, laboratorio di disegno naturalistico dal vero per bambini;Pignatelli. Il Mese delle Oasi

Destination Vesuvio: arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità a Napoli per visitare il “Vesuvio”, il vulcano più famoso del mondo. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano in un bus turistico di medie dimensioni godendo della magia del Golfo di Napoli, dell’isola di Capri, Ischia e Procida. Il nuovo servizio è effettuato dalla Green Line Tours sightseeing un azienda che garantisce un collegamento quotidiano, disponibile in prenotazione, al momento, fino a fine ottobre 2024. arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. Oggi, la domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

A Forio d’Ischia riaprono gli straordinari Giardini la Mortella

Riaperti alle visite del pubblico, dopo la pausa invernale, gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Giardini la Mortella

Visite guidate gratuite alle Cantine emergenti in Campania

Un bell’evento ci permetterà di conoscere delle giovani cantine in Campania con visite guidate ed eventi gratuiti che si svolgeranno dal 5 al 28 aprile 2024 tra enogastronomia e arte. Un interessante tour tra le Cantine emergenti che farà tappa a Castelvetere sul Calore e Montemarano, in provincia di Avellino, a Castelvenere e Solopaca, in provincia di Benevento, a San Marcellino e Alife in provincia di Caserta, e a Baronissi, in provincia di Salerno. Per ogni tappa Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Visite guidate gratuite alle Cantine

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

Ripartono le corse della funivia del Monte Faito: in 8 minuti dal mare alla montagna

Ricominciano le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

