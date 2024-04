Ritorna la Sagra del Maiale a Senerchia in Irpinia, nell’Alta Valle del Sele

Ph ProLoco Senerchia

Ritorna la bella sagra del Maiale a Senerchia che si svolge in Irpinia per la sua 31 edizione a cura della Pro Loco

Nel weekend dal 25-26-27-28 Aprile 2024 ritorna la bella Sagra del Maiale a Senerchia in Irpinia, con 4 giorni di festa, tanto buon cibo e vino locale. La Sagra del Maiale si terrà sempre nei caratteristici spazi di Piazza Umberto I di Senerchia ed è una festa nata nel 1989 a cura della Pro Loco per ritrovarsi in piazza e festeggiare un classico rito di molte famiglie del paese, l’uccisione del maiale, la sua macellazione.

Un evento che ricalca il rituale familiare portandolo nelle piazze del paese e che è senza alcuno scopo di lucro: da anni infatti, tutto il ricavato viene devoluto per una buona causa.

Una bella sagra con tanto buon maiale e cibo locale

La sagra del Maiale di Senerchia arriva alla sua 31 edizione ed è oramai una tradizione consolidata, che coinvolge il Comprensorio dell’Alta Valle del Sele e persone da tutta la Campania.

Una bella festa gastronomica con tanto buon cibo e tanto buon vino locale, in momenti di ritrovo per gustare prodotti esclusivamente della zona e provare salsicce e costate di suino alla brace, soffritto di carne suina e peperoni, un primo piatto tipico locale con tanto buon vino rosso locale e musica folkloristica. Non mancheranno anche altri prodotti tipici del territorio quali i Fagioli con l’occhio nero e i peperoni che saranno anche loro i protagonisti indiscussi dei piatti della Sagra sempre accompagnato da un ottimo vino locale.

Orari di apertura della 31 edizione della Sagra del Maiale e informazioni

• 25 Aprile dalle ore 12:00 e dalle ore 20:00

• 26 Aprile dalle ore 20:00

• 27-28 Aprile dalle ore 12:00 e dalle ore 20:00

Tutte le serate saranno allietate da musica allegra, gruppi folkloristici e di pizzica. In particolare

giovedì 25 Aprile alle ore 22:00 i “Puntini”

venerdì 26 Aprile ore 20,30 i FANTASY

Sabato 27 Aprile, alle 21,30 i “ROTA ROSSA”

Domenica 28 Aprile alle ore 12:00 gli “ZOMPA CARDILLO”

