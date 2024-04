Il ponte tibetano di Laviano: un’emozione straordinaria a soli 3 euro | Campania da Scoprire

Ph Facebook Ponte Tibetano Pro Loco Laviano

In provincia di Salerno a poco più di 1 ora e 40 da Napoli tra le tante altre bellezze naturali dell’alta valle del Sele c’è il Ponte tibetano di Laviano che consente di effettuare una camminata di quasi 100 metri sospesi tra due alture, ad un’altezza di oltre 80 metri dal fondo di un torrente. Un luogo straordinario da visitare assolutamente tra boschi secolari e panorami mozzafiato.

Nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo eccezionale, da vedere e conoscere, e che ci consente di scoprire anche le tante altre bellezze naturali dell’alta valle del Sele. I ponti tibetani sono nati nelle regioni montuose dell’Himalaya e dell’Asia centrale, per superate montagne terreni accidentati e corsi d’acqua, cioè luoghi difficili da attraversare. E in Campania c’è né uno straordinario.

Il ponte Tibetano di Laviano in provincia di Salerno è uno dei tanti luoghi della Campania da scoprire assolutamente. Laviano è in provincia di Salerno e si trova a circa 125 km da Napoli: è facilmente raggiungibile con l’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, con uscita al casello di Contursi Terme, in circa 1 ora e 30, 1 ora e 50 da Napoli.

Il Castello e il ponte di Laviano: due luoghi meravigliosi

Il ponte è immerso tra i monti e attraversa la valle, offrendo panorami mozzafiato e serve da snodo per una rete di sentieri naturalistici, che seguono le antiche vie di transumanza e commercio. Nella zona da visitare il Castello di Laviano che sorge sul massiccio calcareo dei monti Eremita e Marzano, nell’alta valle del Sele, tra i Monti Picentini e il confine con la Basilicata.

Un castello di origini normanne che, insieme alla Chiesa di Santa Maria della Libera, rappresenta una delle pochissime testimonianze del paese medioevale gravemente danneggiato dal terremoto del 1980. Una zona panoramicissima a picco sulla rupe dell’Olivella e sul vallone, si gode di un panorama a 360 gradi.

Vicino si trova il Ponte tibetano di Laviano, inaugurato nel 2015, che ci consente di effettuare una camminata di quasi 100 metri sospesi tra due alture, ad un’altezza di oltre 80 metri dal fondo di un torrente. Il ponte tibetano consente una indimenticabile passeggiata tra una fitta rete di sentieri naturalistici, tra boschi secolari, vaste radure e panorami mozzafiato.

Il ponte tibetano di Laviano un’emozione straordinaria

Un’avventura indimenticabile in un luogo stupendo della Campania da visitare assolutamente.

Il Ponte Tibetano è gestito dalla Pro-Loco di Laviano e per accedervi c’è un Ticket di soli 3 euro.

Sito ufficiale Pro-Loco di Laviano con tutte le informazioni

Giorni e Orari di apertura del ponte da Marzo 2024 a Novembre 2024

