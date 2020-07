Riaprono le straordinarie grotte di Pertosa dove si può navigare su un fiume sotterraneo

Riaperto al pubblico un luogo bellissimo della Campania, a poco più di un’ora da Napoli, e unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare su un fiume sotterraneo. Nelle grotte è stata scattata la foto “virale” dell’unione (bacio) di 2 rocce dopo 20.000 anni

Dal 1 luglio hanno riaperto in sicurezza le straordinarie Grotte di Pertosa Auletta, un luogo bellissimo e unico della Campania che potranno essere visitate adottando semplici misure di protezione. Verranno effettuati ingressi contingentati ad orari prefissati per 12 persone a visita e con la prenotazione obbligatoria e ci sarà un’ulteriore attenzione all’igiene di tutti gli ambienti con continua sanificazione.

Le straordinarie Grotte di Pertosa-Auletta sono un importantissimo sito speleologico della Campania che si trova a 40 minuti di autostrada da Salerno, e sono l’unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare su un fiume sotterraneo, il Negro, addentrandosi verso il cuore della montagna.

Le bellissime grotte campane sono anche le uniche in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C.: un vero Museo Integrato dell’Ambiente che ci consente di conoscere l’opera incessante della natura che crea formazioni geologiche sempre uniche, nel loro genere.

Visitandole nelle varie e differenti sezioni museali si potrà effettuare un vero e proprio Viaggio al Centro della Terra. Le grotte rientrano da qualche anno nel network dei Geoparchi Europei e nella Rete Mondiale dei Geoparchi dell’UNESCO, sono visitabili grazie alla gestione della Fondazione MIdA-Musei Integrati.

Le grotte famose anche per la foto “virale” del “bacio” tra le due rocce

La foto di una stalattite e una stalagmite che stanno per congiungersi dopo 20.000 anni, un vero e proprio bacio della natura, porta all’attenzione del mondo intero le Grotte di Pertosa-Auletta uno dei siti più straordinari della Campania

Come raggiungere e visitare le Grotte di Pertosa-Auletta

Le Grotte di Pertosa-Auletta sono a poco più di un’ora da Napoli, raggiungibili via autostrada fino all’uscita di Polla, e si trovano a soli 4 chilometri dal casello.

Gli ambienti sono visitabili con le guide del sito e sono turisticamente attrezzate con percorsi segnati e comodi e sono ben illuminate.

Sono previsti anche percorsi che prevedono tratti in barca e a piedi per vivere una piacevole avventura con un affascinante ed inconsueto viaggio sotterraneo in barca, immersi in un silenzio magico, interrotto soltanto dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea.

E’ possibile scegliere tra due percorsi di diversa durata (parziale e completo) che permettono di esplorare antri e cavità modellati dalla natura in migliaia di anni.

Per la visita alle grotte la prenotazione è obbligatoria telefonando al numero Fondazione MIdA – 0975 397037

Per la visita e per le misure di sicurezza da attuare

