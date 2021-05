Il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Passeggiare tra i limoneti della Costiera Amalfitana e perdersi nel magnifico panorama a picco sul mare: ecco il Sentiero dei Limoni

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Infatti prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra.

Il sentiero è relativamente agevole ed offre un’esperienza unica consentendo ai visitatori di immergersi nei limoneti a picco sul mare della Costiera. Il percorso è caratterizzato da scorci sul mare e sulle coltivazioni di limoni e se siete fortunati potrete vederlo attraversare da muli utilizzati dai contadini per trasportare i limoni appena colti.

Il sentiero dei Limoni: da dove si parte

Il percorso può essere agevolmente percorso sia da Maiori a Minori che viceversa. Se arrivate da Napoli o Salerno con l’auto l’ideale è arrivare a Maiori parcheggiare ed iniziare il percorso proprio dal corso principale di Maiori ovvero Corso Reginna. In particolare su Corso Reginna c’è la piccola Piazza Raffaele d’ Amato dove troverete delle scale che vi porteranno a Piazzale Campo da dove potete iniziare il Sentiero proprio alle spalle dell’Insigne Collegiata Santuario Parrocchia S. Maria a Mare. Salita la prima rampa di scale bisognerà quindi proseguire per via Vena, da lì in poi il sentiero, ben segnalato, vi porterà a Minori.

Da Maiori a Minori e viceversa tra i limoneti della Costiera Amaflitana

Il sentiero dei Limoni è un ottimo percorso da effettuare tranquillamente tutto l’anno. Il periodo migliore tuttavia è rappresentato dalla primavera e dall’estate quando sarete accolti dagli alberi in fiore e poi dagli stessi alberi carichi di limoni. La passeggiata è piacevole e alcuni tratti sono ombreggiati dagli alberi che formano vere e proprie tettoie. Il punto di forza del percorso è rappresentato dalle bellissime terrazze sul mare che offrono l’occasione per fermarsi e perdersi nel divino panorama della Costiera.

Ma i limoni sono i veri protagonisti di tutto il sentiero. Le coltivazioni terrazzate sono ricche del Limone Sfusato Amalfitano un prodotto I.G.P. della nostra Regione e lungo la strada è facile trovare i contadini del posto che li rivendono a tutti i passanti in cassette cariche di questo incredibile frutto.

La lunghezza del sentiero e le indicazioni

Il percorso è lungo circa 2 km e presenta una difficoltà medio bassa. Lungo il sentiero è per la maggior parte lastricato e anche gli innumerevoli scalini sono in buono stato. In generale è facilmente percorribile se siete in una forma fisica normale considerando però che ci sono da percorrere circa 400 gradini a salire e altrettanti a scendere. In estate l’ideale è percorrerlo la mattina o il tardo pomeriggio evitando le ore più calde della giornata.

La mappa del percorso del sentiero dei Limoni

Di seguito la mappa del sentiero con due possibili punti di partenza ed arrivo: Da Maiori il Corso Reginna e come arrivo a Minori la spiaggia ed il lungomare.