Irpinia Terra di Mezzo 2024: Un Festival Itinerante di Cultura e Gastronomia

Viaggio sensoriale tra cultura e gastronomia in sei comuni irpini tra degustazioni, escursioni culturali e salotti culturali. Ritorna Irpinia Terra di Mezzo per celebrare l’aggregazione e la bellezza dell’Irpinia.

Dal 13 al 28 aprile 2024 si terrà la quarta edizione del festival Irpinia Terra di Mezzo, un progetto ideato da Fiorenza Calogero che propone tantissimi eventi per scoprire le bellezze monumentali, paesaggistiche e culinarie della bella terra d’Irpinia.

Sei appuntamenti speciali primaverili per scoprire le bellezze di sei luoghi splendidi della provincia irpina tra le bellezze culturali e gastronomiche. Irpinia Terra di Mezzo si terrà tra le cittadine di Sorbo Serpico, Pietradefusi, Santa Lucia di Serino, Salza Irpina, Cesinali e Santo Stefano del Sole che dal 13 al 28 aprile 2024 apriranno le loro “porte” ai visitatori per presentare le loro bellezze culturali e la cucina locale d’eccellenza.

In ogni comune ci sarà un Salotto Gastronomico organizzato in loco dove i partecipanti potranno assaggiare piatti tipici e bontà preparate con materie prime locali di alta qualità.

Ci sarà anche, in ogni luogo un'Escursione Culturale nella zona permettendo di far conoscere ai visitatori la storia e i paesaggi di una bella.

E poi le Degustazioni di Primi Piatti Tipici locali

Gli eventi saranno organizzati dalle Pro Loco in collaborazione con l’associazione IrpiniAvventura e sono a prenotazione è obbligatoria per ogni Salotto Gastronomico con un limite di 50 persone. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3482553050 o accedere al sito ufficiale

Irpinia Terra di Mezzo – programma degli eventi

13 APRILE 2024 – Sorbo Serpico

Escursione Culturale – 16,30 – “Il Borgo Antico”- Partenza da Piazzale Carmine Cerza

Salotto Gastronomico – 18,30 – “Le Nove Lune dell’Orto” presso Casa Comunale

Degustazioni – 21,00 – “Primi Piatti Tipici” presso Casa Comunale

14 APRILE – Pietradefusi

Escursione Culturale – 16,30 – “Passeggiata Arte e Gusto”- Partenza da Piazza Nicola Melisci alle 16.30

Salotto Gastronomico 18.30 – “I Piatti del Borgo” presso Torre Aragonese

Degustazioni – 21,00 – “Primi Piatti Tipici” presso Torre Aragonese

20 APRILE – Santa Lucia di Serino

Escursione Culturale – 16,30 – “Lungo le Strade della Tradizione”- Partenza da Piazza Dante

Salotto Gastronomico – 18.30 – “Dal Grano Vissuto al Grano Condiviso” presso Casa di San Giuseppe Moscati

Degustazioni – 21,00 – “Primi Piatti Tipici”presso Casa di San Giuseppe Moscati

21 APRILE – Salza Irpina

Escursione Culturale – 16,30 – “Passeggiata Lungo i Sentieri dei Briganti”- Partenza da Piazza Michele Capozzi

Salotto Gastronomico – 18.30 – “Il Rito Antico e i Piatti Poveri” presso Palazzo Imperiale D’Afflitto

Degustazioni – 21,00 – “Primi Piatti Tipici”presso Palazzo Imperiale d’Affitto

27 APRILE – Cesinali

Escursione Culturale – 16,30 – “Visite per le Vie del Centro Storico”- Partenza da Piazzetta Don Ferdinando Renzulli

Salotto Gastronomico – 18.30 – “La Cucina Circolare del Riciclo”presso Piazzetta Don Ferdinando Renzulli

Degustazioni – 21,00 – “Primi Piatti Tipici” presso Piazzetta Don Ferdinando Renzulli

28 APRILE – Santo Stefano del Sole

Escursione Culturale – 16,30 – “La Rosamarina- Partenza da Piazza del Sole

Salotto Gastronomico – 18.30 – “La Transumanza e il Mangiare Contadino” presso Palazzo Comunale

Degustazioni 21,00 – – “Primi Piatti Tipici” presso Palazzo Comunale.

