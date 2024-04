Destination Vesuvio: arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

ph Green Line Tours sightseeing

Un nuovo tour alla scoperta del Vesuvio in bus turistico scoperto per raggiungere comodamente la vetta del vulcano con anche un’audioguida che ci spiega i luoghi e il panorama. Le partenze, a varie ore del giorno, dal parcheggio degli scavi di Ercolano

Grande novità a Napoli per visitare il “Vesuvio”, il vulcano più famoso del mondo. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano in un bus turistico di medie dimensioni godendo della magia del Golfo di Napoli, dell’isola di Capri, Ischia e Procida. Il nuovo servizio è effettuato dalla Green Line Tours sightseeing un azienda che garantisce un collegamento quotidiano, disponibile in prenotazione, al momento, fino a fine ottobre 2024.

Il nuovo tour si chiama Destination Vesuvio e prevede un bus turistico dedicato con partenza giornaliera a vari orari dal parcheggio degli Scavi Ercolano in Via dei Papiri Ercolanesi n°11. Il tour ha una durata di circa un’ora e mezza e compreso nel prezzo del Ticket viene fornita anche un’audioguida, disponibile in 8 lingue differenti, che consentirà ai partecipanti di conoscere la storia del Vesuvio e delle città che distrusse con la terribile eruzione del 79 d.c..

Una bella passeggiata panoramicissima fino a quota 1000 sul Gran Cono

All’andata il bus attraversa il Parco nazionale del Vesuvio e poi raggiunge la straordinaria quota 1000 m al Gran Cono effettuando una sosta di circa 20 minuti. In questa zona nei pressi del cratere si potrà ammirare la bellissima veduta del Monte Somma, con i Cognoli di Sant’Anastasia e la Punta Nasone, la cima dell’antico vulcano.

Durante il percorso di ritorno è prevista una breve sosta alle “Terrazze Panoramiche” dove ammirare le bellezze del Golfo di Napoli, dell’isola di Capri, Ischia e Procida.

La partenza dal parcheggio degli scavi di Ercolano consente di lasciare l’auto e raggiungere comodamente la cima del Vulcano e anche, a chi vuole, di visitare lo straordinario Parco Archeologico di Ercolano. Il Costo del biglietto è di 18 euro per ogni adulto. C’è anche il biglietto di 13 euro per i ragazzi dai 6-14 anni mentre il viaggio è gratuito per i bambini da 0 a 5 anni. Previsti alcuni accessi per portatori di disabilità. Al momento previste 4 corse giornaliere alle 9 30 – 10 45 – 13 00 e 14 30.

Maggiori informazioni – Green Line Tours sightseeing

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.