Mostra Mercato dell’Antiquariato all’Ippodromo di Agnano a Napoli

Una fiera all’aperto ogni domenica mattina con oltre 200 espositori e tantissimi oggetti di antiquariato, artigianato, collezionismo, giocattoli, libri, modernariato, vinili e anche di abbigliamento vintage.

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli un’interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressoché fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera forte della trentennale esperienza nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si è svolta, per decenni, tra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli.

Oggi la Mostra mercato dell’Antiquariato si tiene nei pressi dell’Ippodromo di Agnano è aperta tutte le domeniche mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00 salvo pessime condizioni meteo e/o altre problematiche segnalate sulla pagina facebook.

La Fiera è diventata un luogo speciale dove tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e usati dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage di antiquariato e modernariato.

Un grande mercato del Vintage ad Agnano

La Mostra mercato dell’Antiquariato di Agnano è un grande mercato del vintage che si svolge in alcuni degli spazi laterali del grande ippodromo di Agnano ed è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dai pezzi di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, collezionismo, collezionismo, giocattoli, libri, modernariato, vinili e anche di abbigliamento vintage e curiosità di ogni epoca e paese.

Ogni domenica troveremo oltre 200 espositori con oggetti vari di antiquariato e artigianato ma anche arredi e lavori di falegnameria, gioielli antichi/usati fino a dei veri e propri mobili da salotto. La fiera si svolge all’aperto ogni domenica mattina ma in caso di maltempo o di altri problemi che causano la sospensione dell’evento si troveranno degli avvisi sulla pagina facebook ufficiale. Davanti al grande piazzale esterno antistante l’ingresso dell’Ippodromo di Agnano c’è un ampio parcheggio.

Maggiori Informazioni – Associazione “Il Mercante in Fiera” – Mostra mercato dell’antiquariato

