Andar per Sentieri a Ischia: 10 itinerari a piedi per scoprire l’isola e la sua enogastronomia

10 straordinarie passeggiate a piedi lungo i vari sentieri di Ischia, dal bosco di Zaro, alla Colombaia di Visconti, al sentiero del faro di Punta Imperatore e tanti altri luoghi stupendi alcuni con degustazione e visite alle cantine

Dal 25 Aprile al 1° Maggio 2024 dieci straordinari itinerari organizzati dalla Pro Loco Panza per scoprire la parte verde dell’isola d’Ischia. Sentieri belli e particolari che si percorreranno con esperti per inoltrarsi sui fianchi verdeggianti del monte Epomeo tra le “parracine” di tufo verde.

Con Andar per Sentieri anche quest’anno si scopriranno ad Ischia percorsi che collegano colline e piccole valli, dove la natura si mostra generosa in ogni stagione: non mancheranno degustazioni e visite alle cantine.. Straordinari sentieri dell’Isola Verde che attraversano vigne e frutteti, selve ombrose e luoghi segnati dall’antica presenza dell’uomo, percorsi dolci e accoglienti o aspri e scoscesi che comunque regalano panorami da sogno sul mare.

10 escursioni per scoprire a piedi l’anima verde dell’isola

Il bell’evento della Pro Loco Panza d’Ischia si è fermato per un anno di fermo a causa dell’impraticabilità di alcuni sentieri ma, per questa nona edizione la manifestazione riparte alla grande.

Di seguito i 10 percorsi proposti con guide ambientali escursionistiche che accompagneranno i partecipanti tra sentieri e percorsi bellissimi con anche itinerari con degustazioni tipiche e visite alle cantine. Tutti i percorsi riportati sono a prenotazione obbligatoria e a pagamento.

Andar per Sentieri a Ischia 2024 – gli itinerari

IL SENTIERO DEI PIRATI – 25 Aprile 2024 – Da Serrara a Sant’Angelo

SENTIERO DELLA MADONNINA DI BUTTAVENTO – 26 Aprile 2024 – Partendo dall’antico borgo di Buonopane, nel Comune di Barano un bellissimo percorso

IL SENTIERO DEL MONTE DI PANZA E LA BAIA DELLA PELARA – 27 Aprile 2024 Una camminata straordinaria per raggiungere il Monte di Panza dove ci sarà una vista a 360° sul Monte Epomeo.

IL SENTIERO DELLA BOCCA DI TIFEO AL TRAMONTO – 27 Aprile 2024 – “Bocca di Tifeo”, affascinante bocca fumarolica scavata tra la roccia di tufo con le sue emissioni di vapore acqueo a circa 115°C.

IL SENTIERO DELL’EREMO DEL MONTE EPOMEO – 28 Aprile 2024 – Un sentiero bellissimo tra cisterne scavate nel tufo, piante spontanee e campi coltivati.

IL SENTIERO DEL CRATERE DI FONDO D’OGLIO E MONTAGNONE – 29 Aprile 2024 – Tra antichi crateri e duomi lavici che hanno caratterizzato la storia geologica dell’isola d’Ischia.

IL SENTIERO DEL FARO DI PUNTA IMPERATORE AL TRAMONTO – URBAN TREK – 29 Aprile 2024 – Da Panza fino al promontorio di Punta Imperatore con il suo faro.

IL SENTIERO DEL BOSCO DI ZARO E LA COLOMBAIA DI LUCHINO VISCONTI – 30 Aprile 2024 – Un percorso bellissimo con visita al Santuario della Madonna di Zaro

IL SENTIERO DELLE CASE DI PIETRA – 30 Aprile 2024 – Tra rocce e piante di ginestre per raggiungere il bosco di lecci e roverelle dei Frassitelli.

SENTIERO DI PIANO LIGUORI – 01 Maggio 2024 Un percorso tra i vigneti di Biancolella a picco sul mare, con una vista mozzafiato su Capri.

Sul sito ufficiale i dettagli di tutti i percorsi – Quota di Partecipazione € 30 circa per ogni evento

Programma Completo Scaricabile qui – Pro Loco Panza – I dettagli sul sito ufficiale della Pro Loco Panza e informazioni e prenotazioni al 081 908436.

