Riaprono i Giardini La Mortella di Ischia: 30° Anniversario con Concerti Straordinari

I bellissimi Giardini di Ischia quest’anno festeggeranno 30 anni di apertura al pubblico e organizzeranno anche tanti eccezionali concerti. I giardini la Mortella sono un luogo straordinario e incantato che ci fa conoscere la bellezza dell’isola verde tra piante e fiori eccezionali

Sabato 30 Marzo 2024 riaprono alle visite al pubblico, dopo la pausa invernale, gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Un luogo straordinario con fiori bellissimi e piante che arrivano da tutte le parti del mondo che sono state portate negli anni in questo incredibile giardino mediterraneo.

I giardini saranno aperti nelle giornate di martedi, giovedi, sabato e domenica. Apertura straordinaria lunedi 1 Aprile, in occasione del week end di Pasqua.

I Giardini creati dal 1956 dal famoso architetto paesaggista Russell Page

I Giardini La Mortella, Fondazione Walton, furono creati a partire dal 1956 dal famoso architetto paesaggista Russell Page su incarico della sig.ra Walton e sono divisi in due parti: un giardino più basso, nella Valle, ed un giardino superiore sulla Collina terrazzato con muri a secco.

Un luogo splendido che vale la visita tra lavande, gladioli, papaveri, camelie che vivono assieme a piante particolarissime che vengono da paesi lontani, dall’America all’Australia all’Africa, fino al Giappone, paesi cha hanno in comune solo un clima simile al nostro. Dal mese di aprile, con la riapertura del giardino, ripartiranno anche gli eventi musicali, che si terranno in genere nei weekend per un’interessante stagione dedicata alla musica da camera.

Come visitare gli splendidi giardini: orari di visita e prezzi

Il giardino sarà aperto da Sabato 30 Marzo a Domenica 3 Novembre 2024.

Il Giardino è aperto al pubblico nei seguenti giorni:

Martedì, Giovedì, Sabato e Domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00 (ultimo ingresso alle ore 18.00)

Lunedì, Mercoledì, Venerdì – CHIUSO

I giorni di apertura straordinaria per il 2024 sono:

Lunedì 1 aprile – Pasquetta

Venerdì 26 aprile – Ponte per la Festa della liberazione

Mercoledì 1 maggio – Festa dei Lavoratori

Venerdì 1 novembre – Ognissanti

Tariffe d’ingresso

Ingresso giardino: € 12,00 – Intero / € 10,00 – Ridotto 1 (Ragazzi da 12 a 18 anni; Adulti oltre 70 anni;Residenti dei Comuni dell’Isola d’Ischia;/ € 7,00 – Ridotto 2 ( Bambini da 6 a 11 anni ) / Gratuito per Bambini fino 5 anni e Disabili con attestato di invalidità oltre 51%

Maggiori informazioni – Fondazione William Walton e La Mortella – Via Francesco Calise 45, 80075, Forio (NA) – tel.: 081-986220 – Contatti e informazioni: Giardini La Mortella

