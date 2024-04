Visite guidate gratuite alle Cantine emergenti in Campania

© Foto di Jaime Casap su Unsplash

Un evento nuovo e gratuito con sette cantine di recente apertura che apriranno alle visite ospitando eventi dedicati alla scoperta di vini, musica e della secolare tradizione enologica

Un bell’evento ci permetterà di conoscere delle giovani cantine in Campania con visite guidate ed eventi gratuiti che si svolgeranno dal 5 al 28 aprile 2024 tra enogastronomia e arte. Sette cantine di recente apertura (dai 2 ai 6 anni) apriranno alle visite ospitando eventi dedicati alla scoperta di vini, musica e della secolare tradizione enologica.

Un interessante tour tra le Cantine emergenti che farà tappa a Castelvetere sul Calore e Montemarano, in provincia di Avellino, a Castelvenere e Solopaca, in provincia di Benevento, a San Marcellino e Alife in provincia di Caserta, e a Baronissi, in provincia di Salerno. Per tutti gli eventi è previsto l’accompagnamento musicale dei Tammurrianti World Project. Per ogni tappa ci sarà l’Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Le visite guidate alle Cantine Emergenti in Campania

Saranno sette gli eventi gratuiti dal 5 al 28 aprile 2024 in altrettante “giovani” cantine delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, che prevedono visite guidate, degustazioni e concerti di musica folkloristica.

Si comincia il 5 aprile, alle ore 19, a San Marcellino (CE) con un affascinante viaggio nella Grotta Altocampo, tipico ipogeo caratteristico di alcune aree della Campania dove diffusa è la presenza nel sottosuolo del tufo vulcanico. Nella grotta sarà possibile la degustazione dell’Asprinio, con l’abbinamento di taglieri di salumi e formaggi di produzione locale. Previsto l’intervento musicale dei Tammurrianti World Project, tra tammurriate, tarantelle e salterelli insieme ai brani originali proposti nel loro ultimo disco, tra ritmi eseguiti magistralmente con i tamburi della tradizione suonati dai maestri Michele Maione ed Emidio Ausiello, ideatori del progetto musicale.

Gli itinerari e le visite previste

Venerdì 5 aprile, ore 19 – AltoCampo – San Marcellino (CE)

Domenica 7 aprile, ore 10.30 – Cantine De Liso – Solopaca (BN)

Domenica 14 aprile, ore 10:30 – Cantina San Giovanni a Doglie – Montemarano (AV)

Sabato 20 aprile, ore 10:30 – 11:30 – 12:30 – Rèn Wine – Alife (CE)

Domenica 21 aprile, ore 10:30 – Aminea Winery – Castelvetere sul Calore (AV)

Venerdì 26 aprile, ore 19:00 – Azienda Agricola Scompiglio – Castelvenere (BN)

Domenica 28 aprile, ore 10:30 – Azienda Agricola Guerritore – Baronissi (SA)

Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria

Maggiori informazioni e prenotazione obbligatoria – sito ufficiale

