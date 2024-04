Sagra del Carciofo IGP di Paestum con 8 serate di gastronomia e musica

© Foto di Martin Adams su Unsplash

Ritorna anche quest’anno la grande festa del carciofo IGP locale nel borgo di Gromola a Capaccio Paestum per la 16° edizione

Ben otto giorni di festa a Paestum dal 24 aprile al 1 maggio 2024 per la 16° Festa del Carciofo Igp di Paestum. La festa del carciofo IGP di Paestum si terrà in piazza Borgo Gromola a Capaccio Paestum vicino Salerno.

Una festa sempre molto attesa che sarà uno dei grandi eventi enogastronomici della provincia di Salerno per questa stagione delle sagre 2024 e che richiamerà a Paestum, anche quest’anno, migliaia di visitatori. L’evento si terrà sempre nel caratteristico Borgo di Gromola, nel territorio comunale di Capaccio Paestum (SA), più precisamente nell’Area Espositiva “Piazza Borgo Gromola”, che ospiterà la kermesse che quest’anno tocca la sua 16° Edizione. Quest’anno 8 giorni di festa in programma, spalmate su due fine settimana lunghi, a cavallo fra i mesi di Aprile e Maggio:

Tutti i giorni dal 24 Aprile al 1 Maggio 2024 gli stand saranno aperti di sera e nei giorni del 25 aprile, 28 aprile e 1° maggio la sagra sarà aperta anche a pranzo oltre che a cena

Un evento per gustare tanti buoni piatti a base di Carciofo IGP di Paestum

La festa del carciofo IGP di Paestum ci permetterà di gustare per ben otto giorno tante specialità a base di carciofi tra cui carciofi dorati e fritti, pizza fritta con crema di carciofo, carciofi arrostiti, caciocavallo impiccato con odore di carciofo, penne con carciofi e speck -crema di carciofi (prodotta dall’associazione) e altre specialità a base di ottimi carciofi IGP di Paestum.

Alla Festa del Carciofo 2024 previste serate musicali e poi concerti di musica popolare con gruppi di pizzica e tarantelle, balli folkloristici. L’evento sarà ospitato in una struttura anche coperta con tantissimi posti a sedere

Maggiori informazioni – Festa del Carciofo IGP – Programma Musicale Associazione Culturale Il Tempio Di Hera Argiva -Telefono: 338.9416690 – 333.6092036

