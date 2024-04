Sagra della Salsiccia Rossa a Castelpoto nel beneventano, presidio Slow Food

Ph Facebook Associazione salsiccia rossa di Castelpoto e prodotti tipici

Una bella sagra creata per valorizzare lo squisito insaccato beneventano, un presidio Slow Food realizzato nel rispetto della tradizione: la Salsiccia Rossa di Castelpoto

Si terrà a Castelpoto dal 24 al 27 aprile 2024 la bella Sagra della Salsiccia Rossa. Castelpoto è in provincia di Benevento alle pendici del Monte Taburno a circa 300 metri di altitudine ed ha organizzato uno degli eventi più gustosi dell’anno per valorizzare lo squisito insaccato beneventano, un presidio Slow Food realizzato nel rispetto della tradizione.

Per questa 17sima edizione nella bella cittadina beneventana hanno lavorato sodo per proporre oltre a tanto buon cibo anche una serie di eventi interessanti per questi giorni. Si inizia il 24 aprile a partire dalle ore 21 con il concerto dei Trementisti. Poi il 25 Aprile ci sarà il Motoraduno della Salsiccia Rossa, con ritrovo fissato alle ore 10.00 per poi proseguire con il Motogiro: per l’occasione ci saranno gli Stand aperti anche a pranzo. Il 26 Aprile alle ore 21.00 ci sarà lo spettacolo musicale di Rochitos mentre il 27 Aprile, sempre alle ore 21.00, la sagra si chiuderà con la musica popolare dei Picarielli.

La Salsiccia Rossa di Castelpoto presidio Slow Food della zona

La Salsiccia Rossa a Castelpoto è un vero un presidio Slow Food ed è infatti realizzato nel rispetto della tradizione che prevede che i maiali vengano allevati nella zona e che le carni siano lavorate a mano, senza l’aggiunta di conservanti. Poi dopo la lavorazione la carne dev’essere lasciata ad asciugare solo con il fuoco del camino, secondo la ricetta di ogni produttore che viene passata da generazione in generazione. Ed è questo il “segreto” della buona Salsiccia Rossa di Castelpoto presidio Slow Food.

Per la 17° Edizione della Sagra della Salsiccia Rossa di Castelpoto ci saranno quattro giorni fra Gusto e Divertimento, dal 24 al 27 Aprile. Un bell’evento con Stand Gastronomici aperti per degustare la squisita Salsiccia Rossa di Castelpoto ma anche prodotti tipici e ottimo vino locale.

Quando: 24-27 aprile 2024

Dove: Castelpoto, Provincia di Benevento

Biglietti: Disponibili presso gli stand gastronomici – Accedi gratuitamente agli eventi musicali e culturali

Disponibili presso gli stand gastronomici – Accedi gratuitamente agli eventi musicali e culturali Maggiori informazioni: Sagra della Salsiccia Rossa di Castelpoto – Slow Food

