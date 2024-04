Sagra del Carciofo Bianco del Tanagro ad Auletta (SA)

Ph Facebook Bianco Tanagro

Sette giorni speciali ad Auletta il “Paese dell’Olio d’Oliva e dell’Ospitalità” per la grande festa di un grande prodotto della zona: il buon Carciofo Bianco del Tanagro

Ben sette giorni di grande festa ad Auletta nel cuore della Valle del Tanagro, nei giorni del 25-26-27-28-29-30 Aprile 2024 e 1 Maggio 2024 per la 12° Edizione del Festival del Carciofo Bianco del Tanagro.

Anche quest’anno Auletta, il piccolo paese, conosciuto come, il “Paese dell’Olio d’Oliva e dell’Ospitalità”, ospiterà “Bianco Tanagro” la festa del Carciofo Bianco della Valle del Tanagro. Una bella festa che si tiene sempre in questo periodo perché in questi giorni i campi del territorio sono ricchi di carciofi ed in particolare tutta la zona di Auletta assieme a Caggiano, Pertosa e Salvitelle.

Sette giorni di festa ad Auletta per “Bianco Tanagro”

Tutti luoghi splendidi, immersi nella natura, dove si è incrementata molto la zona di produzione per questo Carciofo Bianco, vero prodotto di nicchia, con straordinarie caratteristiche organolettiche e dalla grande sua versatilità: ottimo crudo, resta elegante e particolarmente morbido anche dopo la cottura. E nel prossimo fine settimana la Pro Loco di Auletta organizza di nuovo una lungafesta per far scoprire e gustare a tutti i visitatori l’ottimo carciofo bianco del Tanagro preparato in tanti modi grazie a “taberne” gastronomiche, salotti culinari, cooking show. Nei giorni anche mercatini, tanta buona musica popolare, le “taberne” gastronomiche e tanti eventi per scoprire il territorio ed il suo carciofo,

Le “taberne” gastronomiche saranno aperte la sera per la cena tutti i giorni, mentre nei giorni 25, 27 e 28 aprile e 1 maggio 2024 rimarranno aperte anche a pranzo per far passare una giornata intera ai visitatori in questo bellissimo territorio. Si potrà mangiare comodamente seduti e al coperto.

Non mancheranno tantissimi eventi che troverete nel dettagli sul vasto programma di ben 35 pagine disponibile nella pagina facebook . Durante il periodo della festa ci saranno anche ristoranti e agriturismi che presenteranno menù tipici con specialità al carciofo a prezzi concordati da 28 a 40 euro.

Maggiori informazioni – Festa del Carciofo Bianco ad Auletta 380 186 3475

