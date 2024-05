Premiata pasticceria Bellavista: Commedia di Vincenzo Salemme al Teatro Diana

Ph Carmine Luino

Di scena la Compagnia Nest al teatro Diana del Vomero come ultimo spettacolo della stagione teatrale 2023/24 con la commedia scritta da Vincenzo Salemme con sul palco Francesco di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino per la regia di Peppe Miale Di Mauro

Da giovedì 2 fino a domenica 19 maggio 2024 sul palco del Teatro Diana al Vomero ci sarà “Premiata pasticceria Bellavista” commedia scritta da Vincenzo Salemme, che per la prima volta farà raccontare una sua storia ad un gruppo di straordinari artisti con una prestigiosa storia alle spalle: la Compagnia del Teatro Nest con Francesco di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino per la regia di Peppe Miale Di Mauro.

Premiata pasticceria Bellavista” sarà l’ultimo spettacolo della stagione teatrale 2023/24 al Teatro Diana al Vomero.

“Premiata pasticceria Bellavista” portata in scena dalla Compagnia del Teatro Nest

Sul palco Francesco di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino, un gruppo di straordinari artisti, ci rappresenteranno una commedia di Vincenzo Salemme. “Premiata pasticceria Bellavista” è la storia di Ermanno e Giuditta Bellavista i proprietari di una pasticceria annessa alla loro casa e con loro vive la madre, con tante malattie.

Ermanno ha una relazione segreta con Romina, la quale vuole che ufficializzi la situazione e si decida a parlarne con la famiglia. Ma anche Giuditta ha una relazione segreta con Aldo, il pasticcere dei Bellavista, che però non ama la non bella Giuditta ma mira alla sua ricchezza. Questa è la premessa ma la storia si complica perché Ermanno tre mesi prima, ha subito un intervento agli occhi ricevendo tali organi da un senzatetto ritenuto morto, che invece si è svegliato dal coma. E questa è solo la prima di intricate ma divertenti situazioni che si alterneranno sulla scena.

Una bella e divertente commedia di Salemme che si dichiara anche contento che per la prima volta non sarà lui sul palco ma un gruppo di giovani artisti con una storia già prestigiosa alle spalle e con “un futuro pieno di passione ancora da scrivere.”

Dettagli dell'Evento "Premiata pasticceria Bellavista"

Quando: Dal 2 al 19 maggio 2024

Dove: Teatro Diana, Vomero, Napoli

Biglietti: Da 17 a 33 euro

Da 17 a 33 euro, disponibili su (link affiliato) Maggiori informazioni: Teatro Diana

Prezzi da 17 a 33 euro + prevendita su VivaTicket

