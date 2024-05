Brick Live-Ocean a Caserta: L’evento LEGO nei Giardini Maria Carolina

brick live caserta

Arriva a Caserta, a soli 70 metri dalla splendida Reggia “Brick Live- Ocean”– “Il tuo mondo LEGO” il grande evento internazionale per grandi e piccoli con milioni di mattocini della Lego

Fino al 26 maggio 2024 arriva a Caserta Brick Live-Ocean, il magico mondo dei mattoncini LEGO per ripetere il grande successo di pubblico già ottenuto con l’evento svolto di recente a Napoli.

Nei Giardini Maria Carolina nel centro di Caserta, a pochi metri dalla Reggia, i visitatori avranno la possibilità di trascorrere tante ore all’insegna del divertimento in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo, dove dare sfogo alla loro creatività. Per l’occasione i Giardini Maria Carolina di Viale Giulio Douhet a Caserta saranno aperti dal lunedì al venerdì: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 e il sabato, la domenica e i festivi dalle 10.00 alle 20.00.

Acquista ora i biglietti: Vivi l’Avventura LEGO con Brick Live-Ocean a Caserta!

A soli passi dalla Reggia di Caserta, immergiti nell’affascinante mondo di Brick Live-Ocean, l’evento LEGO che incanta grandi e piccoli. Fino al 26 maggio 2024, i Giardini Maria Carolina si trasformano in un paradiso creativo con oltre 2.500.000 mattoncini LEGO. È una chance unica per liberare la tua immaginazione, costruire creature marine, partecipare a workshop interattivi e tanto altro. Non perdere l’opportunità di esplorare le zone tematiche e di divertirti nelle piscine di mattoncini.

Acquista i tuoi biglietti oggi e preparati a vivere una giornata indimenticabile!

🎟 Acquista i biglietti su TicketOne (link affiliato)

Milioni di mattoncini Lego per giocare tutti assieme a Caserta al Brick Live-Ocean

Brick Live è il gioco che libera fantasia e creatività, in un grande ambiente colorato con milioni di pezzi disponibili per divertirsi in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo, dove ogni partecipante, grande o piccolo, potrà liberare l’artista che in lui.

Per un mese intero Brick Live- Ocean, il mondo della Lego sarà a Caserta per far trascorrere ai visitatori tante ore all’insegna del divertimento in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo.

Immergiti nel Mondo LEGO con Brick Live- Ocean a Caserta

Al “Brick Live- Ocean” i visitatori di Parco Maria Carolina potranno vivere l’emozione di un percorso chiamato BrickLive-OCEAN che comprende oltre 30 esemplari di creature marine appartenenti al fantastico mondo blu, fatte con oltre 2.500.000 di mattoncini Lego.

Ma le sorprese saranno tante a Brick Live tra cui alcune zone di costruzione a tema, altre con Piscine di mattoncini dove tuffarsi e costruire e poi Il Muro dei Graffiti, la Pista Lego e poi tanto altro da scoprire sul posto. BrickLive-OCEAN ha sia zone all’aperto che al coperto.

Informazioni Utili per Brick Live-Ocean

Quando: Dal 4 al 26 maggio 2024, dal lunedì al venerdì: 10:00-13:00 / 15:00-20:00; sabato, domenica e festivi: 10:00-20:00

Dal 4 al 26 maggio 2024, dal lunedì al venerdì: 10:00-13:00 / 15:00-20:00; sabato, domenica e festivi: 10:00-20:00 Dove: Giardini Maria Carolina, Viale Giulio Douhet, Caserta

Giardini Maria Carolina, Viale Giulio Douhet, Caserta Biglietti: a partire da 16 € – Acquistabili su circuito TicketOne (link affiliato)

a partire da 16 € – Acquistabili su circuito (link affiliato) Maggiori informazioni: Facebook – Brick Live

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

L'articolo presenta link affiliati a TicketOne per la vendita dei biglietti