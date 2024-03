Brick Live: il mondo della Lego arriva alla Arena Flegrea nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Pk Facebook BrickLive Napoli

Per un mese, compreso il periodo pasquale, alla Arena Flegrea a Napoli ci sarà “Brick Live”, l’evento internazionale per grandi e piccoli con milioni di mattocini della Lego disponibili in un grande spazio di oltre 4000 metri quadri e tante altre sorprese

Dal 15 marzo al 14 aprile 2024 arriva a Napoli Brick Live, il magico mondo dei mattoncini LEGO. Nella grande Arena Flegrea all’interno della Mostra d’Oltremare un bell’evento per i bambini ma anche per tutta la famiglia. Disponibili milioni di mattoncini Lego, e tanto altro, in oltre 4000 metri quadri al coperto per giocare e divertirsi con tutta la famiglia.

Brick Live è il gioco che libera fantasia e creatività, in un grande ambiente colorato con milioni di pezzi disponibili per divertirsi in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo, dove ogni partecipante, grande o piccolo, potrà liberare l’artista che in lui.

Per un mese, compreso il periodo pasquale, Brick Live, il mondo della Lego sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 20:00, il sabato e i festivi dalle 10:00 alle 22:00 e la domenica dalle 10:00 alle 20:00, per trascorrere tante ore all’insegna del divertimento in un ambiente stimolante, interattivo ed educativo.

Questo marzo e aprile, la Arena Flegrea di Napoli si trasforma nel cuore pulsante della creatività con Brick Live, l’evento imperdibile per appassionati LEGO di ogni età. Dai vita alle tue idee in oltre 4000 metri quadri di spazio espositivo, dove milioni di mattoncini LEGO ti aspettano per un’avventura unica e indimenticabile. Dal 15 marzo al 14 aprile 2024, partecipa a un viaggio entusiasmante attraverso aree tematiche come Brick Live Ocean e la Minecraft Area, e sfrutta questa occasione straordinaria per scatenare la tua immaginazione. Brick Live non è solo un evento; è una celebrazione della fantasia, dell’innovazione e del divertimento in famiglia.

A “Brick Live” anche Ocean con un mondo di animali marini e tanto altro

Nell’Arena Flegrea con Brick Live tutti i partecipanti potranno trascorrere tante ore di divertimento, e avranno anche la possibilità di scoprire uno straordinario percorso chiamato BrickLive Ocean con circa 30 esemplari di animali marini costruiti con oltre 2.500.000 mattoncini.

Ma le sorprese saranno tante a Brick Live tra cui alcune zone di costruzione a tema, altre con 5 Piscine di mattoncini in cui costruire la mappa di un paese europeo con le strutture di mattoncini che caratterizzano il paese e poi tanto altro da scoprire sul posto.

In particolare i partecipanti troveranno

Brick Live Ocean : Un oceano di mattoncini: Una mostra espositiva ed interattiva con più di 30 riproduzioni di creature marine in mattoncini

: Un oceano di mattoncini: Una mostra espositiva ed interattiva con più di 30 riproduzioni di creature marine in mattoncini Brick Pit : 4 “Piscine di mattoncini” dove tuffarsi , giocare in compagnia e costruire lasciando libero sfogo alla cratività;

: 4 “Piscine di mattoncini” dove tuffarsi , giocare in compagnia e costruire lasciando libero sfogo alla cratività; Duplo Pit: “Piscina di mattoncini” dedicata ai più piccoli, per i bambini da 0-3 anni con mattoncini di dimensioni maggiori per facilitare la maneggevolezza;

“Piscina di mattoncini” dedicata ai più piccoli, per i bambini da 0-3 anni con mattoncini di dimensioni maggiori per facilitare la maneggevolezza; Minecraft Area: uno dei videogiochi più amati al mondo degli ultimi anni Fai un progetto al pc e poi cercare di riprodurlo nella realtà grazie ai mattoncini dedicati al videogioco

uno dei videogiochi più amati al mondo degli ultimi anni Fai un progetto al pc e poi cercare di riprodurlo nella realtà grazie ai mattoncini dedicati al videogioco Map Build : Mappa dell’Italia con varie strutture di mattoncini che caratterizzano il paese per costruire una riproduzione di un monumento in mattoncini

: Mappa dell’Italia con varie strutture di mattoncini che caratterizzano il paese per costruire una riproduzione di un monumento in mattoncini Graffiti Wall : un muro fatto di emozioni positive, di messaggi, di dediche personali, ovviamente tutto in mattoncini dove lasciare ricordi ed emozioni, da condividere con i visitatori del giorno successivo;

: un muro fatto di emozioni positive, di messaggi, di dediche personali, ovviamente tutto in mattoncini dove lasciare ricordi ed emozioni, da condividere con i visitatori del giorno successivo; Race Ramps: infiniti mattoncini per costruire la tua macchina da corsa dei sogni e metterla alla prova lungo le rampe verso la vittoria.

I biglietti sono disponibili su TicketOne (link affiliato) ed i prezzi orientativi sono i seguenti

Adulto: € 14,00;

Bambino (2/12 anni): € 12,00;

Family Pack x3: € 27,00 (2 adulti e 1 bambino);

Family Pack x4: € 32,00 (2 adulti e 2 bambini).

L’evento è in programma all’Arena Flegrea nel Viale John Fitzgerald Kennedy n. 54

