A Napoli il «Maggio di Pizzofalcone» per riscoprire la storica collina: il programma degli eventi

Arriva a Napoli dal 4 al 31 maggio 2024 la prima edizione del Maggio di Pizzofalcone un bell’evento organizzato dalla Municipalità I e dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Previsti eventi, passeggiate turistiche e iniziative per conoscere e valorizzare i luoghi simbolo e riscoprire quelli storici della collina di Pizzofalcone. Una zona con tanti tesori nascosti che sarà possibile scoprire per un intero mese con tanti eventi in alcuni dei luoghi più belli della città, tra Monte Echia e Piazza del Plebiscito.

Una collina che sarà sempre più una nuova zona turistica di Napoli grazie alla prossima apertura della Metro Linea 6 e del bellissimo ascensore che porta sulla collina di Pizzofalcone, ma che vedrà presto anche la riqualificazione del Molosiglio e del Molo San Vincenzo, del porto turistico del Molo Beverello e della intera zona di Piazza Municipio.

«Maggio di Pizzofalcone» tanti eventi, passeggiate turistiche e iniziative

Per tutto il mese di Maggio previsti itinerari turistici tra passeggiate archeologiche “Nel Ventre di Parthenope” visite alla scoperta della Scuola militare Nunziatella e della Chiesa annessa, percorsi d’arte e di fede in parrocchia Egiziaca a Pizzofalcone, con il coro dei Piccoli Cantori di Pizzofalcone, appuntamenti nella Basilica di San Marco di Palazzo o nell’Arciconfraternita Santa Maria delle Grazie a Catena, visita alla tomba dell’Ammiraglio Francesco Caracciolo e tanto altro. .

Maggio di Pizzofalcone: i principali eventi previsti

Passeggiate alla scoperta del territorio con raduno presso l’ingresso del Castel dell’Ovo

Sabato 4 maggio alle ore 10.30

Sabato 11 maggio alle ore 10.30

Domenica 19 maggio alle ore 10.30

Domenica 26 maggio alle ore 10.30

l’Archeoclub d’Italia – sede di Napoli “Parthenope” organizza una passeggiata archeologia “Nel Ventre di Parthenope” per riscoprire il mito e la storia della nostra città. Si partirà dal Castel dell’Ovo per poi avviarsi verso Santa Lucia per prendere l’ascensore del Monte Echia e passeggiare fino a piazza Santa Maria Degli Angeli. Massimo 35 Persone – Adesione su prenotazione (entro 24 ore dall’evento) – email municipalita1.maggio@comune.napoli.it

Passeggiata a tappe animata dai ragazzi di “Tanto ho le Cuffie”

Giovedì 16 alle ore 19 – Raduno a Piazzetta Salazar nei pressi dell’Istituto Palizzi – Percorsi tra le vicende di adolescenti del quartiere che hanno condiviso le loro storie di vita. Dal progetto della Professoressa Fabiana Sciarelli – Massimo 35 Persone – Adesione su prenotazione (entro 24 ore dall’evento) in programma – email municipalita1.maggio@comune.napoli.it

Visite alla Scoperta della Scuola militare "Nunziatella" di Napoli

Venerdì 17 – Turno A – ore 10.30 – Turno B – ore 16.30

Sabato 18 – Turno C – ore 10.30 – Turno D – ore 16.30

Scuola militare “Nunziatella” di Napoli” Via Generale Parisi n. 16 – Alla Scoperta della Scuola militare “Nunziatella” di Napoli, fondata il 18 novembre 1787 come Reale accademia militare. Guidati da Magg. Ca. Sc. Marcello Nori, sovrintendente al complesso museale della Scuola Militare andremo alla scoperta di uno dei più antichi istituti di formazione militare d’Italia e del mondo. Sarà aperta per l’occasione anche la Chiesa annessa, raro gioiello dell’arte barocca napoletana, dedicata alla “Annunziata”. Adesione su prenotazione (entro 24 ore dall’evento) – email municipalita1.maggio@comune.napoli.it Massimo 25 Persone – N.B. Alla visita si potrà accedere MOSTRANDO IL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO indicato nella email di prenotazione

Maggio nelle chiese di Pizzofalcone - Itinerari di Arte e Fede

Sabato 4 maggio ore 11 – Parrocchia Egiziaca a Pizzofalcone – in Via Egiziaca a Pizzofalcone n.30 – Alla scoperta delle bellezze della Parrocchia accompagnati dal coro dei Piccoli Cantori di Pizzofalcone

Domenica 5 maggio dalle ore 15.30 alle 19.00 – Basilica di San Marco di Palazzo in Santa Maria degli Angeli in Pizzofalcone – Piazza Santa Maria degli Angeli – Itinerario di Arte e di Fede accompagnati dai giovani della comunità di Pietre Vive che guideranno i presenti alla scoperta del significato teologico e spirituale delle opere che adornano la Basilica

Giovedì 16 Maggio dalle ore 17.30 – Arciconfraternita Santa Maria delle Grazie a Catena – Via Santa Lucia, 102 – Incontro sul tema “rigenerazione urbana – Santa Lucia e Pizzofalcone” proiezione nella cripta della Chiesa di antiche foto del Borgo di Santa Lucia gentilmente concesse dall’Archivio Parisio ed un docu-film dal titolo “La sacralità dell’acqua ed il suo recupero”. – Seguirà visita della chiesa e della tomba dell’Ammiraglio Francesco Caracciolo.

Sabato 25 maggio dalle ore 17.30 – Basilica di San Marco di Palazzo in Santa Maria degli Angeli in Pizzofalcone – Piazza Santa Maria degli Angeli – Percorso tra le opere d’arte che adornano la basilica e le fotografie di reportage da viaggi di Paola Pisano in vari luoghi del mondo che, partendo da un discorso di Don Tonino Bello, rileverà l’intima connessione che esiste nella bellezza di ciò che di artistico c’è nell’umanità e ciò che di umano c’è nelle opere d’arte. – A cura della Comunita’ di giovani “pietre vive”

Domenica 26 maggio dalle ore 17 – Parrocchia Egiziaca a Pizzofalcone – in Via Egiziaca a Pizzofalcone n.30 – Alla scoperta delle bellezze della Parrocchia accompagnati dal coro dei Piccoli Cantori di Pizzofalcone

Rievocazioni Storiche con l’associazione “Fantasie d’Epoca”

Domenica 12 maggio ore 11 – Piazza del Plebiscito – Pulcinella itinerante innanzi a Palazzo Reale che si relaziona con le Statue dei Re e con i figuranti per delucidazioni sulla Storia di Napoli – a cura dell’associazione “Fantasie d’Epoca” di Francesca Flaminio

Venerdì 17 maggio ore 18,30 – Monte Echia – Eternità di Partenope (quadro ellenistico, monologo su Partenope e Napoli) e viaggio nella Superstizione – a cura dell’associazione “Fantasie d’Epoca” di Francesca Flaminio

Maggio di Pizzofalcone - Alla scoperta di meravigliosi luoghi di cultura

Domenica 5 Maggio dalle 10.00 alle ore 16.00 – Musap – Fondazione “Circolo Artistico Politecnico” Ets – Piazza Trieste e Trento 48, Napoli Palazzo Zapata – MUSAP aderisce a #domenicalmuseo, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito in musei e luoghi della cultura.

Venerdì 10 maggio alle ore 17 inaugurazione – ARCHIVIO FOTOGRAFICO “PARISIO” – piazza del Plebiscito – sotto i portici della “Chiesa di San Francesco di Paola” – Il patrimonio fotografico dell’archivio Parisio sarà accessibile al pubblico anche le mattine di sabato 11 e domenica 12 fino alle ore 13. – L’archivio Parisio, ormai chiuso da tempo, è fra i più compatti ed omogenei archivi fotografici disponibili ad oggi nel Sud Italia, che documenta l’evoluzione della storia sociale, culturale ed urbana della città di Napoli e della Campania.

Giovedì 16 maggio ore 16.30 – Liceo Artistico Coreutico Musicale “Palizzi” – Piazzetta Demetrio Salazar n.6 – Visita al “MAI” Museo Artistico Industriale, voluto fortemente da Gaetano Filangieri principe di Satriano, con l’obiettivo di trasmettere agli studenti, che dovevano formarsi nell’oreficeria, nell’ebanisteria, nella ceramica e nella lavorazione dei metalli, il valore e la ricchezza degli oggetti d’arte facendogli apprezzare la qualità di manufatti antichi e moderni raccolti nel museo.

Venerdì 17 Maggio alle ore 17.00 – Musap – Fondazione “Circolo Artistico Politecnico” Ets – Piazza Trieste e Trento 48, Napoli Palazzo Zapata – Visita guidata gratuita con il Direttore di MUSAP, Prof. Diego Esposito – Sarà illustrato l’ingente e straordinario patrimonio artistico, librario, archivistico, fotografico e strumentale della Fondazione, attraverso una narrazione avvincente che cattura l’attenzione e l’interesse del pubblico. Dall’analisi delle opere si farà emergere il valore storico dell’Istituzione che, sin dalla sua costituzione nel 1888, è stata luogo di sviluppo e di promozione di novità artistiche, culturali e sociali in Città e non solo, e al contempo centro di ricezione delle spinte culturali napoletane e regionali più vitali e interessanti. Massimo 35 Persone – Adesione su prenotazione all’email – museo@fondazionecircoloartistico.it oppure telefonicamente al numero 081426543 – 3292654343

Giovedì 23 Maggio dalle ore 10.30 – Museo della Moda di Napoli – Piazzetta Mondragone n. 18 – La Fondazione Mondragone apre le porte ai turisti e ai cittadini napoletani che potranno recarsi senza prenotazione a visitare il prestigioso Museo della Moda di Napoli, sede oggi del Polo della Moda Femminile della Regione Campania.

Venerdì 24 Maggio ore 17.00 – Musap – Fondazione “Circolo Artistico Politecnico” Ets – Piazza Trieste e Trento 48, Napoli Palazzo Zapata – Visita guidata gratuita (su prenotazione per massimo 35 persone) con il Direttore di MUSAP, Prof. Diego Esposito a seguire: LEONaltro tutto ciò che non sai sul genio Di Vinci” convegno sulla figura di Leonardo da Vinci per celebrare i 505 anni dalla morte del genio davinciano. Nel primo intervento del professor Diego Esposito si “sveleranno” i segreti della Gioconda e le sue varie versioni. Nel secondo intervento il dottor. Armando de Sio illustrerà un Leonardo insolito: il volto, barzellette, indovinelli, scrittura, teatro, i codici. L’uomo dietro il genio. Adesione su prenotazione all’email museo@fondazionecircoloartistico.it oppure telefonicamente al numero 081426543 – 3292654343

Sabato 25 Maggio ore 10.00 Musap – Fondazione “Circolo Artistico Politecnico” Ets – Visita guidata riservata alla Stampa – Un’occasione per guidare i giornalisti ad una visita riservata alle Collezioni in MUSAP. Al termine si terrà un incontro tra il Comitato Scientifico della Fondazione e i giornalisti per illustrare obiettivi e metodiche del progetto “Memorie Storiche e realtà urbane – Il Caso Pizzofalcone”. Con esso si vuole avviare una ricerca sullo stato di abbandono dei monumenti e di immobili storici nel territorio di Pizzofalcone, con partenza dalla situazione di degrado dello storico Palazzo Zapata.

Maggio Di Pizzofalcone - Eventi

Sabato 8 maggio 2024 ore 17 – ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI – Convegno:Serra di Cassano: un palazzo, una famiglia, la STORIA – Viaggio nella storia di Palazzo Serra di Cassano, dal primo acquisto di case lungo via Egiziaca a Pizzofalcone alla creazione di uno dei palazzi più significativi del Settecento Napoletano, per volere soprattutto di una giovane donna, Laura Serra di Cassano, esponente di una famiglia di armatori genovesi stabilitasi a Napoli già della fine del Seicento. Un percorso che si può compiere grazie all’archivio della famiglia conservato ancora in situ ed ad altri documenti reperiti nell’Archivio di Stato di Napoli ed in quello del Banco di Napoli.

Giovedì 23 – Venerdì 24 – Sabato 25 ore… Istituto Italiano degli Studi Filosofici – “Montedidio Racconta” – V edizione Montedidio racconta è una manifestazione culturale che punta alla valorizzazione e al “racconto” della collina di Pizzofalcone, ideata e curata da Iuppiter Group di Laura Cocozza

Giovedì 30 dalle 17.30 – Venerdì 31 dalle 17.30 – SOGNI DI PRIMAVERA – Liceo Artistico Coreutico Musicale “Palizzi” Piazzetta Demetrio Salazar n. 6 – Due giorni in cui la scuola si apre ai visitatori e “si mette in mostra” con mostre e performance musicali, di danza e di moda realizzate dagli allievi in occasione della fine dell’anno scolastico. Il giorno 31 gli studenti del musicale si esibiranno in un concerto dedicato a Gaetano Filangieri.

