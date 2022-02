Linea 6 della Metro di Napoli: stazione San Pasquale una nuova stazione dell’arte

Finalmente grandi novità per la Linea 6 della Metro di Napoli, la più piccola delle tre linee metropolitane di Napoli, che finalmente aprirà a Giugno 2022 con corse regolari da Fuorigrotta fino alla Riviera di Chiaia con la nuova fermata San Pasquale. Vediamo come sarà l’avvenieristica stazione San Pasquale

Agli inizi del mese di Febbraio 2022 il nuovo Sindaco di Napoli, il Prof Manfredi, in occasione della cessione delle aree ex Fs nella zona di via Campegna, ha annunciato una probabile apertura regolare Linea 6 della Metro di Napoli per giugno 2022 nel tratto che va da Fuorigrotta a San Pasquale per il momento con i 6 treni acquistati all’epoca per il progetto di Italia ’90 ma completamente riadattati.

Altra novità è che la linea 6 arriverà a Posillipo, a Piazza San Luigi, e avrà il deposito officina a via Campegna con una nuova fermata alle spalle della stazione Fs dei Campi Flegrei.

Una linea metropolitana con corse giornaliere da Fuorigrotta alla Riviera di Chiaia

Da giugno 2022 la Linea 6 della metropolitana di Napoli sarà aperta definitivamente da Piazzale Tecchio a Fuorigrotta alla Riviera di Chiaia collegando in pochi minuti la zona occidentale al centro della città.

Le stazioni che apriranno saranno quelle di Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, Arco Mirelli e San Pasquale. Rimarranno da collegare solo due stazioni, quelle di Chiaia e Municipio, per collegare rapidamente tramite la linea 6 la zona occidentale a piazza Municipio dove ci sarà l’interscambio con la Linea 1 della Metropolitana di Napoli, e dunque con il resto della città.

Le nuove stazioni dell’Arte della Linea 6 della metro di Napoli

Anche la Linea 6 avrà delle stazioni dell’arte, come quelle famose in tutto il mondo della Linea 1 e non saranno stazioni “minori” in quanto luoghi stupendi in cui hanno lavorato grandi artisti e famosi architetti e che a breve ammireremo. In particolare parliamo della Stazione Arco Mirelli, di quella di San Pasquale e della Stazione Chiaia che precedono la stazione Municipio dove le due metropolitane si uniranno in un grande polo di interscambio.

Dopo avervi parlato delle stazioni di Arco Mirelli e della stazione di Chiaia vi parleremo di seguito della stazione di San Pasquale che è stata progettata dall’architetto Boris Podrecca e conterrà opere dell’artista Peter Kogler.

La Stazione San Pasquale della Linea 6: si scende nel mare di Napoli

Una bella e scenografica stazione progettata dall’architetto Boris Podrecca, uno dei grandi protagonisti della scena architettonica internazionale, la stazione San Pasquale si trova sulla Riviera di Chiaia all’altezza e dal lato di Villa Pignatelli e di via San Pasquale.

E’ vicina anche al grande edificio della stazione zoologica Dohrn, l’Acquario di Napoli, recentemente ristrutturato, e al nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella Villa Comunale A regime servirà un bacino di utenza si residenziale che commerciale e sarà quella più vicina all’ingresso della Villa Comunale.

Un grande progetto di Boris Podrecca che ha inserito all’interno della stazione un grande guscio metallico completamente svincolato dalle strutture perimetrali con pannelli colorati in azzurro che richiamano la vicinanza del mare. Una stazione è stata definita dallo stesso Podrecca “una vertiginosa discesa a mare”, con una struttura su cinque differenti livelli, una enorme scatola in cemento armato di un centinaio di metri di lunghezza e 35 di altezza.

Particolarissime le opere concepite dall’artista Peter Kogler, che sono i pannelli che rivestono le pareti, smaterializzandole e simulando le onde del mare. Desiderio di Podrecca era infatti non avere opere d’arte sulle pareti ma togliere le “pareti” per far capire alla gente che scendendo nella stazione era come se scendesse in acqua. E infatti l’impatto è bellissimo. Una nuova stazione d’arte a Napoli. Una bella ed avveniristica stazione che qualifica la Linea 6 e che avvicina la nuova linea metropolitana alla Stazione Municipio della linea 1, stazione di interscambio dove sono state ritrovate delle navi romane.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Cose da conoscere per la metro dell’arte di Napoli Linea 1

Cose da conoscere per la metro dell’arte di Napoli Linea 6

Le cose da conoscere sulla metro dell’arte di Napoli Linea 7