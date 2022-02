La Metro linea 6 arriverà a Posillipo, a piazza San Luigi e a giugno aprirà fino a San Pasquale

Ph Metropolitana di Napoli spa

Tante novità per la Linea 6 della Metro di Napoli, un po la “Cenerentola” delle metropolitane in città. Arriverà a Posillipo e avrà il deposito officina a via Campegna e una fermata alle spalle della stazione Fs dei Campi Flegrei. Un’occasione per ristrutturare tutta la vasta area con case e servizi per studenti

Grandi novità dal Comune di Napoli. La nuova Giunta, dopo aver studiato la situazione, è passata all’avvio dei grandi lavori che, finalmente, cambieranno il volto di Napoli. Una delle novità più importante arriva dalla Metro Linea 6, un po la cenerentola delle linee metropolitane cittadine, che dovrebbe finalmente entrare definitivamente in funzione, almeno in parte, con importanti novità.

La Linea 6 in funzione da giugno 2022 da Fuorigrotta a San Pasquale

Dal recente incontro del Sindaco di Napoli, in occasione della cessione delle aree ex Fs nella zona di via Campegna, si rileva che la Linea 6 verrà riaperta a giugno 2022 nel tratto che va da Fuorigrotta a San Pasquale per il momento con i 6 treni acquistati all’epoca per il progetto di Italia ’90 e completamente riadattati.

Per aprire questa prima tratta entro l’estate bisognerà attendere il completamento dei collaudi attualmente in corso. Questo consentirà un primo collegamento stabile e veloce per arrivare da Fuorigrotta nelle zone di Chiaia, della Riviera e del Lungomare: la tratta da Fuorigrotta fino a Piazza Municipio sarà aperta entro il 2023. Già ordinati ben 9 nuovi convogli che arriveranno a partire dal 2024 e garantiranno, a regime, un collegamento ogni 5 minuti.

La metro arriverà a Posillipo, a Piazza San Luigi, con un’ascensore per via Petrarca

Altra importante novità comunicata riguarda anche la possibilità di far arrivare la Linea 6 fino alla grande piazza San Luigi, a Posillipo tramite galleria: c’è già uno studio di pre-fattibilità che stima l’importo dei nuovi dei lavori in circa 100 milioni di euro e fissa per il 2026 la data di fine lavori.

Nell’ambito di questi lavori si potrebbero creare anche degli ascensori per collegare la stazione San Luigi alla sovrastante via Petrarca ampliando moltissimo il bacino di utenza della nuova metro e servendo una zona che vede mezzi pubblici molto di rado. Si è parlato anche di una nuova funicolare che potrebbe collegare la zona di Posillipo Alta ma non sembra che, al momento, ci sia una progettazione.

Il deposito officina a via Campegna e una nuova stazione a Campi Flegrei

Le novità sono state annunciate dal Sindaco Prof. Manfredi e dall’assessore ai Trasporti prof. Cosenza nel corso della firma dell’accordo con la FS Sistemi Urbani attuale proprietaria della vasta area ferroviaria nella zona della stazione Campi Flegrei della linea 2.

In questa zona di Fuorigrotta Campegna verrà realizzato, come da progetto originario, il deposito-officina della Linea 6 a Campegna, con la nuova stazione dei Campi Flegrei. Un servizio importante per l’entrata in servizio della linea che al momento manca: l’attuale officina è a piazzale Tecchio e non garantisce a pieno il servizio anche perché i treni devono essere calati dall’alto sui binari. I 9 nuovi treni in arrivo saranno più lunghi e il nuovo deposito-officina risulta indispensabile.

La risistemazione dell’area abbandonata di Campegna con case e servizi per gli studenti

Nei piani del Comune c’è anche la ristrutturazione della vasta area di Campegna dove, oltre al deposito-officina della Linea 6, si avvierà anche una riqualificazione della vasta zona con anche studentati e aree per i servizi per gli studenti universitari delle varie facoltà universitarie che gravitano nei Campi Flegrei e il tutto dovrebbe essere finito per il 2026.

Tra la nuova fermata della Linea 6, che sorgerà alle spalle dalla stazione ferroviaria dei Campi Flegrei, il nuovo deposito-officina a Campegna e le case per gli studenti e le zone per i servizi, si attuerà un grande programma di rigenerazione urbana della zona che si trasformerà completamente.

